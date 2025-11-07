Polizei macht irren Fund zur Soester Allerheiligenkirmes – skurrile „Dosenwerfen“-Ausrede zieht nicht

Polizisten haben am zweiten Tag der Allerheiligenkirmes (6. November) nicht schlecht gestaunt, als ihnen am Soester Bahnhof ein junger Mann mit einem Feuerlöscher unter dem Arm begegnete.

Auf die Herkunft des ungewöhnlichen Objekts angesprochen, erklärte der 23-Jährige aus Salzkotten, er habe den Feuerlöscher beim Dosenwerfen auf der Allerheiligenkirmes in Soest gewonnen. Die Beamten glaubten ihm kein Wort.

Allerheiligenkirmes in Soest: Skurrile Ausrede zieht nicht

Wenig beeindruckt von der kuriosen Aussage, stellten die Einsatzkräfte den Feuerlöscher sicher. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls wurde sofort eingeleitet.

++ Soester Allerheiligenkirmes gestartet – Besucher erwarten neue Highlights ++

Doch das war nicht die einzige Entdeckung, die die Beamten während der Allerheiligenkirmes in Soest machten.

Am Soester Bahnhof gingen den Beamten noch weitere Fische ins Netz. Und die hatten deutlich gefährlichere Gegenstände dabei. Einem 19-Jährigen wurde ein Leatherman-Werkzeug abgenommen. Bei zwei weiteren jungen Feiernden stellten die Polizisten Tierabwehrsprays sicher.