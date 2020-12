Skifahren in Winterberg: Alles geschlossen! Trotzdem gibt es Ansturm auf die Berge

Der Lockdown in NRW trifft auch alle Freizeitangebote, darunter fällt auch das Skifahren in Winterberg. Für Wintersportler vor allem aktuell bei der Top-Schneelage eine große Einschränkung, wenn auch nötig.

Doch anscheinend können manche das Skifahren in Winterberg gar nicht mehr abwarten. Denn am Wochenende haben sich am Skilift-Karussell Bilder zugetragen, die so nicht gewollt sein können.

Skifahren in Winterberg aktuell verboten – trotzdem gibt es einen Ansturm

„Eigentlich darf man das nicht“, schreiben die Betreiber aus Winterberg auf Bilder, die ihnen bei Facebook gezeigt werden. Dort zu sehen: Viele Menschen mit Kindern, die rodelnd die Hänge herunterbrettern.

Die Lifte sind stillgelegt und die Pisten geschlossen. Foto: imago images/Rupert Oberhäuser

Dazu schreibt die Verfasserin noch: „Wenn man nicht Skifahren darf, dann eben Schlitten.“ Ein anderer kommentiert das Geschehen am Sonntag noch so: „Wir waren heute dort und sind mit den Kindern gerodelt. Alle Leute haben super Abstand gehalten, es war super.“

Ein anderer Kommentator schreibt: „Wir waren heute auch bei euch, aber das Pisten hochlaufen ist schon krass. Dennoch finde ich es erschreckend, wie voll es ist, ist ja fast so voll, als wenn die Lifte auf wären. Und wie viele Holländer uns auf dem Rückweg entgegenkamen, echt krass.“ Vermutlich nutzten viele Schneebegeisterte aus dem Nachbarland das letzte Wochenende vor dem harten Lockdown ebenfalls nochmal aus.

Doch selbst wenn sich alle wirklich an die Maskenpflicht und den Mindestabstand halten und damit niemanden einer möglichen Infektion aussetzen, gibt es bei dem Rodelspaß noch ein ganz anderes Problem.

Pisten sollen nicht betreten werden

Denn die Pisten sind nicht dafür ausgelegt, dass Menschen darauf rodeln gehen. „Ihr sollt bitte nicht auf die Pisten, die sind dazu nicht hergerichtet“, schreiben die Betreiber des Skiliftkarussells.

Außerdem betonen sie: „Die Pisten sind zur Zeit gesperrt und werden erst bei Aufnahme des Skibetriebs geöffnet.“

Das ist das Skiliftkarussell Winterberg

Ingesamt gibt es 27,5 Pistenkilometer und 26 Lifte

34 Abfahrten

auch Flutlichtfahren wird angeboten

Winterberg ist besonders bei den Nachbarn aus den Niederlanden beliebt

in den sogenannten Krokusferien "überrennen" die Niederländer den kleinen Ort nahezu

die Après-Skibude "bei Möppi" gilt als Institution

sie wurde in den letzten Jahren umgebaut

Das Problem beim Betreten der Pisten, ohne dass diese dafür ausgelegt sind: Der Boden wird zerstört und das bedeutet bei Beginn der Skisaison wieder mehr Arbeit für die Betreiber.

Betreiber hätten mehr von offenen Liften mit Hygienekonzept gehalten

Und die wissen auch nicht mehr weiter. Sie hatten mit einem solchen Ansturm gerechnet bei den ersten Zentimetern Schnee. „Wir hatten es befürchtet. Ein geordneter Skibetrieb unter guten Hygieneauflagen hätten viele Vorteile gehabt.“

Auch am Kahlen Asten kam eine Menge Schnee herunter. Foto: dpa

Ob das so stimmen würde, ist fraglich. Die Situation wird sich nun aber naturbedingt erstmal wieder entspannen. Denn Schnee ist auch in Winterberg erstmal weit und breit nicht in Sicht. (fb)