Sirenen heulen in NRW: Was du tun musst, wenn du nichts gehört hast

Am bundesweiten Warntag heulen am Donnerstag (8. Dezember) auch in NRW die Sirenen. Ab 11 Uhr werden alle Warnmittel für den Gefahren – und Katastrophenalarm getestet. Zum ersten Mal kommt dabei auch eine neue Technik (Cell Broadcast) zum Einsatz.

Über dieses System erscheint am Donnerstag automatisch eine Probewarnungen per SMS auf deinem Handy. Das funktioniert allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Außerdem haben Bürger beim Ertönen der Sirene eine wichtige Aufgabe.

Sirenen heulen in NRW: Das musst du jetzt wissen

Nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 in NRW wurde die Kritik immer lauter. Warum wurden die Menschen in den betroffenen Gebieten nicht rechtzeitig vor der Flut gewarnt? Warum gibt es kein funktionierendes Warnsystem im Katastrophenfall? Insbesondere der Ruf nach automatischen Handy-Warnungen wurde lauter. Die Sicherheitsbehörden reagierten. Jetzt ist die neue Technik da.

Neben den Meldungen über Sirenen, Warn-Apps und Meldungen in den Medien werden die Bürger in NRW also erstmals über ihr Handy gewarnt. Allerdings: Nicht alle Geräte können die Warnung empfangen. Das betrifft insbesondere ältere Modelle. Außerdem muss dein Handy am Warntag eingeschaltet und nicht im Flugmodus sein.

Warntag 2022:

Am Warntag soll die Bevölkerung für Warntöne sensibilisiert werden – das bedeuten sie:

An- und abschwellender Dauerton: „Warnung“

Dauerton „Entwarnung“

Dauerton, der zweimal unterbrochen wird: Alarmierung der Feuerwehr

Was die Wenigsten mitbekommen haben dürften: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz hat in diesem Zusammenhang eine wichtige Bitte. So sind Bürger am Warntag 2022 zu einer Umfrage aufgerufen, um ihre Kritik an dem Warnsystem mitzuteilen. Wem ein Fehler oder eine Lücke im System auffällt, kann hier teilnehmen. Doch das ist noch nicht alles.

Keine Sirenen am Warntag in NRW? Das ist zu tun

Denn die Behörden bitten nicht nur um Feedback zum neuen Handysystem. Denn auch das Sirenensystem ist in NRW nicht vollständig ausgebaut. Deshalb kommen unter anderem auch Lautsprecherfahrzeuge zum Einsatz. Die Sicherheitsbehörden interessieren sich nun dafür, ob die Sirenen am Warntag auch überall zu hören sind und bitten deshalb um Feedback.

So hat etwa die Gelsenkirchener Feuerwehr alle Bürger zu einem eigenen Feedback aufgerufen. Sie sollen über den Mängelmelder „GE-meldet“ mitteilen, wie gut oder schlecht die Warntöne zu hören waren.