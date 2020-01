Silvester in NRW: Sexueller Übergriff am Dortmunder Hbf +++ Massenschlägerei in Essen

Zwischenfälle zum Jahreswechsel! Silvester in NRW ist vorüber, das neue Jahr ist da! Während die einen den Jahreswechsel ausgelassen gefeiert haben, hatten Feuerwehr, Polizei und Co. wie in jedem Jahr in dieser Nacht besonders viel zu tun.

Nun ziehen die Einsatzkräfte Bilanz zu Feuerwerk, Gewalt und schweren Unfälle an Silvester in NRW. Immer wieder mussten die Einsatzkräfte zu Bränden, Prügeleien und auch zu sexuellen Übegriffen ausrücken.

Silvester 2019 in NRW: Schüsse in Dortmunder Innenstadt

20.05 Uhr: In der Dortmunder Innenstadt hat es Schüsse gegeben. Ein Mann mit einer Schusswaffe soll Polizisten bedroht haben.

15.53 Uhr: Die Feuerwehr Essen zieht Bilanz zur Silvesternacht. Berufs- und Freiwilligenfeuerwehr rückten insgesamt 293 Mal aus. Erschreckend ist, dass Einsatzkräfte in dieser Nacht oft bei ihrer Arbeit behindert und sogar von Betrunkenen angepöbelt wurden.

Insgesamt 193 Mal rückte der Rettungsdienst aus. Viele Menschen verletzten sich durch Böller und Raketen. Oder in Folge von Alkohol, durch Stürze und Schlägereien. Zahlreiche Papier- und Abfallcontainer standen durch Brandstiftung in Flammen. Die Feuerwehr rückte insgesamt 97 Mal aus, das sind 31 Einsätze mehr als noch im Vorjahr.

15.30 Uhr: In Ibbenbüren ist es in der Nacht zu einer Explosion in einem Wohnhaus gekommen. Bislang ist noch unklar, ob der 49-Jährige die Detonation vorsätzlich herbeigeführt hat oder ob es sich möglicherweise um ein Unglück handelt. Die Polizei Münster hat eine Mordkommission eingesetzt.

15.02 Uhr: Gegen 5.15 Uhr in der Silvesternacht meldeten Zeugen der Polizei Essen eine Massenschlägerei an der Friedrich-Ebert-Straße. Als die Beamten eintrafen, waren bereits mehrere Männer geflohen. Die Polizei versorgte eine Person, die schwer verletzt am Boden lag.

Mehrere Zeugen berichteten, dass drei oder vier Männer in Richtung Limbecker Platz und dann zum Grüngürtel geflüchtet seien. Während der Fahndung entdeckte ein Streifenwagenteam einen Verdächtigen, der bei Erblicken des Polizeiwagens sofort wegrannte.

14.02 Uhr: Auch die Feuerwehr aus Mülheim hatte in der Silvesternacht alle Hände voll zu tun. Um 23.50 Uhr meldeten Anrufer einen Zimmerbrand. Wegen der starken Rauchentwicklung konnten mehrere Bewohner das Haus nicht verlassen. Die Feuerwehr befreite 23 Menschen aus dem Gebäude. Fünf Personen wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus geliefert.

Silvester in NRW: Die Feuerwehr Mülheim rückte zu vielen Einsätzen aus. Foto: Feuerwehr Mülheim

Als dieser Einsatz noch lief, wurde ein weiterer Brand gemeldet. In Dümpten mussten die Einsatzkräfte ein lichterloh brennendes Kellerzimmer löschen. Nach umfangreicher Lüftung konnten die Bewohner in die restliche Wohnung zurückkehren.

Silvester in NRW: Die Feuerwehr Mülheim bei Löscharbeiten an einer Kellerwohnung. Foto: Feuerwehr Mülheim

Bis drei Uhr morgens wurden 21 weitere Feuer im gesamten Stadtgebiet gemeldet. Zu Verletzungen durch Feuerwerkskörper kam es laut der Feuerwehr in dieser Nacht zum Glück nicht.

Borken: Mann ersticht seine Ex-Partnerin mit einem Messer

13.46 Uhr: Ein 59-Jähriger hat in Borken seine Ex-Partnerin mit einem Messer erstochen. Erste Ermittlungen ergaben, dass möglicherweise ein Streit zwischen den ehemaligen Lebensgefährten in der Nacht eskaliert ist.

Auch die gemeinsame sechsjährige Tochter befand sich zu dem Zeitpunkt in der Wohnung.

13.40 Uhr: Das Landesamt für Zentale Polizeiliche Dienste NRW verkündete erfreuliche Zahlen. In vielen Bereichen habe es weniger Straftaten gegeben.

So sank die Zahl der Sexualdelikte von 33 auf 21. Während des beim letzten Jahreswechsel noch 422 einfache Körperverletzungsdelikte gab, waren es in diesem Jahr nur 301. Die Polizei registrierte 134 Fälle von gefährlicher Körperverletzung (zuvor 161).

13.15 Uhr: Die Polizei hat nun eine mögliche Ursache für den Brand im Affenhaus im Krefelder Zoo bekanntgegeben: verbotenes Feuerwerk.

Zahlreiche Zeugen berichteten demnach, dass Unbekannte nicht nur Raketen, sondern auch die in Deutschland verbotenen sogenannten Himmelslaternen abgeschossen wurden.

Silvester in NRW: Das Affenhaus im Krefelder Zoo brannte lichterloh. Foto: Alexander Forstreuter/dpa

12.58 Uhr: Auch die Feuerwehr Gelsenkirchen musste in der Nacht überdurchschnittlich oft ausrücken – insgesamt 217 Mal, davon 168 Einsätze im Rettungsdienst. Unter anderem hatte sich ein Jugendlicher schwerste Verletzungen an beiden Händen zugezogen. Mehreren Patienten wurden außerdem mit schweren Augenverletzungen in Spezialkliniken transportiert.

Als „rekordverdächtig“ bezeichnen die Feuerwehrleute auch die Einsatzdichte in den ersten Stunden des neuen Jahres mit über 100 Einsätze.

17 Verletzte nach Kellerbrand in Oberhausen

12.40 Uhr: Kellerbrand in Oberhausen. Als die Feuerwehr um 1.16 Uhr an dem Einfamilienhaus eintraf, konnten die Wohnungen auf den drei Etagen wegen der großen Hitze und der extremen Rauchentwicklung nicht mehr über das Treppenhaus erreicht werden.

Insgesamt 21 Personen mussten deshalb über Leitern und die Drehleiter aus ihren Wohnungen geholt und in Sicherheit gebracht werden. 17 Personen kamen wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, eine Katze verstarb bei dem Unglück. Die Wohnungen durften anschließend nicht mehr betreten werden. Die Polizei hat die Ermittlungen der Brandursache aufgenommen.

11.59 Uhr: Viel Arbeit für die Dortmunder Feuerwehr. Ganze 422 mal mussten die Einsatzkräfte am 31. Dezember bis zum Jahreswechsel ausrücken. In den ersten acht Stunden des neuen Jahres wurden sie insgesamt 318 Mal alarmiert.

Zu den größeren Einsätzen zählten zwei Kellerbrände, ein Verkehrsunfall und der Brand eines Anbaus im Innenhof eines Häuserblocks.

Silvester in NRW: Auch in Dortmund explodierte Feuerwerk am Himmel. Foto: imago images / Panthermedia

11.30 Uhr: In einer Disko in Bochum-Hofstede ist ein lautstarker Streit hochgekocht. Zwei Gruppen prügelten zunächst in und später vor einer Disko in der Freudenbergstr. 39 aufeinander ein.

Andere Diskobesucher verständigten die Polizei. Als die Beamten den Diskoparkplatz erreichten, versuchten die Schläger zu fliehen. Die Polizisten konnten drei Beteiligte, 19, 25 und 27 Jahre alt, einholen und stellten sie.

Die alkoholisierten Männer hatten Verletzungen von der Prügelei davongetragen. Einer hatte eine oberflächliche Stichverletzung abbekommen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Münster: Betrunkener schießt Feuerwerk auf Polizisten

10: 59 Uhr: Auf dem Domplatz in Münster versuchte ein stark angetrunkener 21-Jähriger um kurz nach Mitternacht einen Polizisten mit einem Feuerwerkskörper zu verletzten. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam.

Die 2 Promille im Blut musste er auf der Wache ausschlafen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

10. 45 Uhr: Zwei 17- und 18-jährige Jugendliche sollen von einem 49-jährigen Mann im Hauptbahnhof sexuell belästigt worden sein. Nach Angaben von Zeugen soll der Dortmunder den beiden jungen Frauen gegen ihren Willen in den Schritt gefasst haben.

Die Bundespolizei nahm den Mann fest. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Bochum: Rettungswagen verunglückt

10.00 Uhr: Die Feuerwehr Bochum zählte 72 Einsätze über den Jahreswechsel. Bei einem dieser Einsätze wurde ein Rettungswagen um kurz nach 4 Uhr auf der A 43 in einen Verkehrsunfall verwickelt. Dabei wurden beide Besatzungsmitglieder leicht verletzt. Sie kamen zu Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfallgegner flüchtete von der Unfallstelle.

8.40 Uhr: Auf der Batenbrockstraße in Bottrop kam es in der Nacht zu einer größeren Auseinandersetzung, bei der fünf Menschen verletzt wurden. Einer von ihnen verbrachte die Nacht im Krankenhaus.

Gegen 2.30 Uhr entspannte sich die Lage in Bottrop, jedoch nur für kurze Zeit. Um 3.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall wegen dichtem Nebel auf der A40 bei Bottrop.