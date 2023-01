Silvester in NRW: Straßen total vermüllt! Hier müssen Anwohner selbst reinigen

Das neue Jahr 2023 hat längst begonnen, doch noch immer gibt es „Zeugen“ vom Jahreswechsel: Silvestermüll, der noch an vielen Straßen, Ecken und Enden in NRW herumliegt. Manche Anwohner sind bereits genervt von Raketen- und Batterieresten, fordern die Städte auf, endlich den Müll zu entsorgen.

DER WESTEN hat Städte und Kommunen in NRW gefragt: Wann wird endlich der Silvestermüll von unseren Straßen aufgeräumt? Fest steht: Bis es wirklich soweit ist, kann es noch dauern! Und in einigen Gegenden müssen die Anwohner selbst tätig werden…

Silvester in NRW: Straßen vermüllt! Hier müssen Anwohner selbst tätig werden

Die Stadt Dortmund hat mitgeteilt, dass grundsätzlich die Verursacher die Reste der Feuerwerkskörper selbst entsorgen müssen. Ein Sprecher: „Streng genommen handelt es sich um eine unerlaubte Abfallablagerung, wenn dies nicht geschieht. Eine Kontrolle und Verfolgung ist allerdings kaum möglich. Daher können wir nur immer wieder appellieren, den ‚eigenen Silvester-Müll‘ in der Restmülltonne zu entsorgen.“

Man habe am Neujahrsmorgen ab 6.30 Uhr bereits eine Reinigung an bekannten Feier-Hotspots wie am Phoenix-See oder am Hohensyburg-Denkmal vorgenommen. Der Sprecher ergänzt: „Der Silvester-Müll wird im Zuge der Arbeitswoche beseitigt, also auch erst zum Ende der Woche, wenn zum Beispiel einmal in der Woche am Freitag die turnusgemäße Reinigung erfolgt.“

Gelsenkirchen verweist auf eigenständige Reinigung

Auch ein Sprecher der Stadt Gelsenkirchen verweist darauf, dass der Müll von den Feiernden selbst weggeräumt werden müsse. Die Stadt würde im Rahmen regelmäßiger Reinigungsarbeiten lediglich öffentliche Flächen vom Silvester-Müll befreien.

Gegenüber DER WESTEN sagt er: „Mit dem Silvester-Müll verhält es sich nicht anders als mit sonstigen Abfällen. Verantwortlich für die Beseitigung und Entsorgung ist der jeweilige Verursacher, hier also die Feiernden. Sofern Abfälle nicht entfernt werden und die Verursacher nicht feststellbar sind, ist der jeweilige Grundstückseigentümer für die Reinigung zuständig.“

Duisburg appelliert an Anwohner

Nicht anders in Duisburg. Auch dort werde die Stadt öffentliche Flächen zeitnah reinigen. Ein Sprecher: „An bestimmten Hotspots im Stadtgebiet wurden die Feuerwerksreste bereits am 1. Januar beseitigt. In allen anderen Bereichen beseitigen die Wirtschaftsbetriebe Duisburg im Rahmen der regulären Straßenreinigung die Silvesterabfälle. Wir rechnen damit, dass zurückgeblieben Silvestermüll bis Ende diese Woche beseitigt ist.“

Er nimmt aber auch die Anwohner selbst in die Pflicht: „In den Bereichen, in denen die Wirtschaftsbetriebe nicht zuständig sind, sondern die Anwohner, sind sie selbst für die Entfernung der Verschmutzung verantwortlich.“ Bleibt zu hoffen, dass der Appell auch bei den Betroffenen ankommt…