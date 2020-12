Silvester in Köln: Wegen der Corona-Pandemie dürfen zwar keine Böller verkauft werden, das Abfeuern ist jedoch teilweise noch erlaubt.

Silvester in Köln: Feuerwerk grundsätzlich erlaubt – aber HIER ist Böllern untersagt!

Köln. Um dem starken Anstieg der Corona-Zahlen im Land einzudämmen, gibt es an Silvester sowie am 1. Januar ein bundesweites Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper. Das Abfeuern von Böllern dagegen ist nicht grundsätzlich verboten.

Hier liest du, in welchen Bereichen von Köln kein Feuerwerk erlaubt ist.

Silvester in Köln: HIER ist Böllern verboten!

In den folgenden Bereichen von Köln dürfen keine Feuerwerkskörper gezündet werden:

Altstadt

Deutzer Brücke, Hohenzollernbrücke und Bereich Deutz Nord (insbesondere Rheinboulevard/Rheinpromenade rechtsrheinisch)

Severinsbrücke, Rheinauhafen und Bereich Deutz Süd

Hohenzollernring, Friesenplatz und Rudolfplatz

Zülpicher Viertel

Rheinuferpromenade linksrheinisch zwischen Mülhei-mer Brücke und gegenüber Gustav-Heinemann-Ufer 72/74

Ebertplatz und Theodor-Heuss-Park

Übrige Rheinbrücken

Brüsseler Platz inkl. St. Michel und Umgebung

Chlodwigplatz und Umgebung

Bereich Görlinger Zentrum

Bereich Chorweiler Zentrum

Wiener Platz und Frankfurter Straße

Keupstraße

Das Ziel der Einschränkungen ist klar: Menschenmassen sollen sich nicht zum gemeinsamen Böllern oder zum Beobachten von Feuerwerken treffen – und die überlasteten Krankenhäuser sollen nicht auch noch mit Patienten zu tun bekommen, die sich beim Böllern verletzt haben.

Verbotene Bereiche gelten als Hotspots

Die Verbotszonen waren in den vergangenen Jahren stets Böller-Hotspots an Silvester. Diese Einschätzungen gelten den Behörden zufolge auch in diesem Jahr.

Zusätzlich sperrt die Stadt Köln am 31. Dezember einige Straßen und Fußwege. So sind beispielsweise die Domumgebung und die Hohenzollernbrücke für Fußgänger und Radfahrer ab 18.30 Uhr beidseitig gesperrt.

Der Straßenverkehr rund um den Dom wird schon ab 18 Uhr gestoppt. (at)