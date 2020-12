Gewaltbereite Gruppen kündigen Krawalle für Silvester in Hagen an, doch die Polizei will "null Toleranz" zeigen. (Symbolbild)

Silvester in Hagen: Jugendliche bedrohen Polizei – die will „null Toleranz“ zeigen

Silvester in Hagen verspricht turbulent zu werden.

Polizeidirektor Hubert Luhman hatte bereits gegenüber der „Westfalenpost“ gesagt, dass sich die Polizei auf eine arbeitsreiche Nacht zu Silvester in Hagen gefasst macht. Nachdem schon in den vergangenen Tagen Beamte mit Böllern angegriffen wurde, rüstet sich die Polizei für den Jahresübergang, insbesondere in den Stadtteilen Altenhagen und Wehringhausen. „Eine prekäre Situation und Perspektivlosigkeit mag da eine Rolle spielen – in Verbindung mit Alkohol und Drogenkonsum", so Luhmann.

Silvester in Hagen: Polizei stellt mehr Einsatzkräfte bereit

Als Reaktion auf die bereits angekündigten Gewaltakte durch jugendliche Intensivtäter will die Polizei mit deutlich mehr Einsatzkräften in die Silvesternacht gehen. „Deren Ziel ist es, möglichst viele Polizisten in der Silvesternacht zu verletzen. Wir haben schriftlich belastbare Aussagen.", so Luhman.

Diese Regeln gelten in Hagen an Silvester:

Das Abbrennen von Feuerwerk an Silvester auf öffentlichen Straßen und Plätzen in Hagen ist verboten.

Außerdem gilt die dringende Empfehlung, auch auf privaten Flächen wie in Gärten und Einfahrten auf das Zünden von Feuerwerk zu verzichten.

Feuerwerkskörper dürfen zudem niemals auf andere Menschen geworfen werden. Es drohen schwere Verletzungen!

Es gelten weiterhin Kontaktbeschränkungen: Auch der Silvesterabend sollte nur im kleinen Rahmen verbracht werden.

Partys und Feiern sind laut Coronaschutzverordnung untersagt.

Es gilt ein Versammlungsverbot auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen - ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ist einzuhalten.

Der Verzehr von Alkohol ist in der Öffentlichkeit untersagt.

Auch abseits der sich androhenden Gewalttaten hat die Polizei in Hagen schon vor Silvester allerlei Vorkehrungen getroffen, um auch im Bezug auf Corona eine möglichst sichere Nacht zu gewährleisten.

Die Polizei arbeitet „enger mit den Ordnungsbehörden der Stadt zusammen“, so eine Sprecherin auf Anfrage von DER WESTEN.

Im Bezug auf die Krawall- und Gewaltandrohung heißt es von der Polizei, dass es „null Toleranz“ geben wird, sollte es zu den angekündigten Angriffen aus Einsatzkräfte kommen.

Lässt sich nur hoffen, dass diese Maßnahmen abschreckend wirken und es keine gefährlichen Auseinandersetzungen in Hagen geben wird. (ms/cm)