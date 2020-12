Silvester in Hagen: Chaoten haben der Polizei offenbar förmlich den Krieg erklärt. (Symbolbild)

Silvester in Hagen: Jugendliche drohen Polizei mit Krieg! „Möglichst viele Polizisten verletzen“

Es sind Worte, die nichts Gutes für die Silvesternacht verheißen lassen.

Polizeidirektor Hubert Luhman rüstet sich für Silvester in Hagen. Und glaubt man seinen Worten, könnte das Schwerstarbeit für seine Kollegen bedeuten. Denn schon in den vergangenen Tagen seien Uniformierte in Problembezirken Hagens mit Böllern angegriffen worden.

Und einige Chaoten planen offenbar noch schlimmeres.

Silvester in Hagen: Polizei erhielt „Kriegserklärung“

„Von einem ,Krieg gegen die Polizei‘ war da sogar die Rede“, erzählt Luhmann der „Westfalenpost“. „Deren Ziel ist es, möglichst viele Polizisten in der Silvesternacht zu verletzen. Wir haben schriftlich belastbare Aussagen.“

Von einem Böllerverbot an Silvester in Hagen halten die Randalierer offenbar nichts. Das machten sie bereits im Vorfeld deutlich.

„Es handelt sich um Jugendliche und junge Erwachsene, die bereits durch Gewalttaten - auch Silvester - aufgefallen sind“, so Luhmann. „Eine prekäre Situation und Perspektivlosigkeit mag da eine Rolle spielen – in Verbindung mit Alkohol und Drogenkonsum.“ Vor allem eine Gegend in Hagen macht den Beamten Sorge.

„Ein Drittel davon lebt in Altenhagen. Das Verhalten dieser kleinen Gruppe hat in die den letzten Tagen immer wieder zu Einsätzen geführt. Wir mussten eingreifen, sind am letzten Wochenende bereits mit Böllern angegriffen worden“, verrät Luhmann.

----------------------------

Diese Regeln gelten in Hagen an Silvester:

Das Abbrennen von Feuerwerk an Silvester auf öffentlichen Straßen und Plätzen in Hagen ist verboten.

Außerdem gilt die dringende Empfehlung, auch auf privaten Flächen wie in Gärten und Einfahrten auf das Zünden von Feuerwerk zu verzichten.

Feuerwerkskörper dürfen zudem niemals auf andere Menschen geworfen werden. Es drohen schwere Verletzungen!

Es gelten weiterhin Kontaktbeschränkungen: Auch der Silvesterabend sollte nur im kleinen Rahmen verbracht werden.

Partys und Feiern sind laut Coronaschutzverordnung untersagt.

Es gilt ein Versammlungsverbot auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen - ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ist einzuhalten.

Der Verzehr von Alkohol ist in der Öffentlichkeit untersagt.

----------------------------

In NRW will die Polizei auch verdeckte Ermittler einsetzen, die etwa an Bahnhöfen und in Zügen unterwegs sein könnten, berichtet die „Rheinische Post“.

Luhmann erwartet eine Wundertüte in der Silvesternacht. Er setzt dabei auf die Vernunft der Mehrheit der Hagener. Zugleich hat die Polizei einen wichtigen Appell hat die Polizei vor Silvester jetzt an die Hagener. Mehr dazu liest du bei der „Westfalenpost“. (ms)