Silvester in Düsseldorf: Wegen der Corona-Pandemie dürfen zwar keine Böller verkauft werden, das Abfeuern ist jedoch teilweise noch erlaubt.

Silvester in Düsseldorf: Feuerwerk grundsätzlich erlaubt – aber HIER ist Böllern untersagt!

Düsseldorf. Um dem starken Anstieg der Corona-Zahlen in Deutschland Einhalt zu gebieten, gibt es an Silvester sowie am 1. Januar ein bundesweites Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper. Das Abfeuern von Böllern dagegen ist nicht grundsätzlich verboten.

Hier liest du, in welchen Bereichen von Düsseldorf kein Feuerwerk erlaubt ist.

Silvester in Düsseldorf: HIER ist Böllern verboten!

„Verzichten Sie dieses Jahr auch auf das private Feuerwerk vor der Haustür, allein auch aus Respekt vor den Pflegekräften und auch Patienten in den Kliniken. Jede Behandlung eines Verunglückten sorgt für eine zusätzliche Belastung des Klinikpersonals, die schon seit Monaten unter außerordentlichem Druck stehen und um das Gesundwerden ihrer Patienten kämpfen“, appelliert Stephan Keller. „Deshalb ist jeder Böller, der nicht gezündet wird in diesem Jahr ein Zeichen des Miteinanders und der Vernunft!“

Böller-Verbot in der Düsseldorfer Altstadt. Foto: imago images / Jochen Tack

Daher ist in der gesamten Düsseldorfer Altstadt das Zünden von Feuerwerkskörpern verboten. Diese Einschränkungen gelten vom 31. Dezember (20 Uhr) bis zum 1. Januar (6 Uhr).

„Das Abbrennen von Feuerwerk in der unmittelbaren Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Seniorenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist untersagt“, teilte die Stadt mit.

Verstöße gegen diese Regelungen gelten als Ordnungswidrigkeit und werden mit einem Bußgeldbestraft. (at)