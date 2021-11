Silvester 2021 in NRW: Erste Böller-Verbote! HIER darfst du nicht knallen

Noch sind es ein paar Wochen zum Jahreswechsel. Doch Silvester wirft in NRW schon seine Schatten voraus.

Jetzt hat die erste Stadt in NRW eine Böller-Verbotszone für Silvester erweitert. Das hat einen wichtigen Grund.

Silvester in NRW: Hier gilt ein Böller-Verbot!

Im vergangenen Jahr hatte der Bund noch den Verkauf von Feuerwerk verboten. Für dieses Jahr gibt es eine solche Regelung noch nicht.

Dafür hat die NRW-Hauptstadt den ihre Verbotszone zum Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern erweitert. So ist das Böllern nicht nur wie in den Jahren vor Corona in der Altstadt verboten. Dieses Jahr an Silvester gilt es außerdem im Bereich des Apolloplatz an der Rheinkniebrücke.

NRW-Hauptstadt verbietet Böller an Silvester – aus diesem Grund

Ziel sei es nach Angaben der Stadt, „die Zahl der Verletzungen und Gefährdungen von Menschen durch unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern zu reduzieren.“

Dieses Feuerwerk ist an Silvester in Düsseldorf teilweise verboten:

Feuerwerkskörper der Kategorie F 2

z.B.: Raketen, Böller und Feuerwerksbatterien

Erlaubt bleibt:

„Jugendfeuerwerk“

z.B.: Wunderkerzen und Bodenfeuerwirbel

Oberbürgermeister Dr. Keller appelliert aufgrund steigender Infektionszahlen und der damit verbundenen zunehmend dramatischen Lage in Krankenhäusern an alle Einwohner Düsseldorfs: „Wo immer möglich, verzichten Sie auch dieses Jahr auf das private Feuerwerk vor der Haustür, allein auch aus Respekt vor den Pflegekräften und auch Patienten in den Kliniken.“

Denn jeder Verletzte sorge für zusätzliche Belastungen des Klinikpersonals, das seit Beginn der Pandemie unter außerordentlichem Druck stehe. „Deshalb ist jeder Böller, der nicht gezündet wird auch in diesem Jahr wieder ein Zeichen des Miteinanders und der Vernunft!", so der CDU-Politiker.

Das Verbot gilt an Silvester von 20 Uhr bis Neujahr um 6 Uhr. In diesem Zeitraum ist allein das Mitführen von Feuerwerkskörpern der Kategorie F 2 verboten.

Zur Einhaltung des Feuerwerks-Verbots werde das Ordnungsamt nach Angaben der Stadt die Zahl seiner Einsatzkräfte erhöhen und könne mit der Hilfe der Polizei rechnen.