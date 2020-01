Silvester in NRW: Sexueller Übergriff am Dortmunder Hbf ++ Rettungswagen verunglückt auf A43

Silvester in NRW ist vorüber, das neue Jahr ist da! Während die einen den Jahreswechsel ausgelassen gefeiert haben, hatten Feuerwehr, Polizei und Co. wie in jedem Jahr in dieser Nacht besonders viel zu tun.

Nun ziehen die Einsatzkräfte Bilanz zu Feuerwerk, Gewalt und schweren Unfälle an Silvester in NRW. Immer wieder mussten die Einsatzkräfte zu Bränden, Prügeleien und auch zu sexuellen Übegriffen ausrücken.

Silvester 2019 in NRW: Massenschlägerei in Essener Innenstadt

12.10 Uhr: Gegen 5.15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei Essen eine Massenschlägerei an der Friedrich-Ebert-Straße. Als die Beamten eintrafen, waren bereits mehrere Männer geflohen. Die Polizei versorgte eine Person, die schwer verletzt am Boden lag.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Personalien sind derzeit unbekannt. Mehrere Zeugen berichteten, dass drei oder vier Männer in Richtung Limbecker Platz und dann zum Grüngürtel geflüchtet seien. Während der Fahndung entdeckte ein Streifenwagenteam einen Verdächtigen, der bei Erblicken des Polizeiwagens sofort wegrannte.

Bei der Flucht sprang der Mann (21) über einen Zaun, stürzte mehrere Meter tief und verletzte sich schwer. Er wurde ebenfalls in ein Essener Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt die Hintergründe der Schlägerei.

11.59 Uhr: Viel Arbeit für die Dortmunder Feuerwehr. Ganze 422 mal mussten die Einsatzkräfte am 31. Dezember bis zum Jahreswechsel ausrücken. In den ersten acht Stunden des neuen Jahres wurden sie insgesamt 318 Mal alarmiert.

Zu den größeren Einsätzen zählten zwei Kellerbrände, ein Verkehrsunfall und der Brand eines Anbaus im Innenhof eines Häuserblocks.

Silvester in NRW: Auch in Dortmund explodierte Feuerwerk am Himmel. Foto: imago images / Panthermedia

11.30 Uhr: In einer Disko in Bochum-Hofstede ist ein lautstarker Streit hochgekocht. Zwei Gruppen prügelten zunächst in und später vor einer Disko in der Freudenbergstr. 39 aufeinander ein.

Andere Diskobesucher verständigten die Polizei. Als die Beamten den Diskoparkplatz erreichten, versuchten die Schläger zu fliehen. Die Polizisten konnten drei Beteiligte, 19, 25 und 27 Jahre alt, einholen und stellten sie.

Die alkoholisierten Männer hatten Verletzungen von der Prügelei davongetragen. Einer hatte eine oberflächliche Stichverletzung abbekommen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Münster: Betrunkener schießt Feuerwerk auf Polizisten

10: 59 Uhr: Auf dem Domplatz in Münster versuchte ein stark angetrunkener 21-Jähriger um kurz nach Mitternacht einen Polizisten mit einem Feuerwerkskörper zu verletzten. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam.

Die 2 Promille im Blut musste er auf der Wache ausschlafen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

10. 45 Uhr: Zwei 17- und 18-jährige Jugendliche sollen von einem 49-jährigen Mann im Hauptbahnhof sexuell belästigt worden sein. Nach Angaben von Zeugen soll der Dortmunder den beiden jungen Frauen gegen ihren Willen in den Schritt gefasst haben.

Die Bundespolizei nahm den Mann fest. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Bochum: Rettungswagen verunglückt

10.00 Uhr: Die Feuerwehr Bochum zählte 72 Einsätze über den Jahreswechsel. Bei einem dieser Einsätze wurde ein Rettungswagen um kurz nach 4 Uhr auf der A 43 in einen Verkehrsunfall verwickelt. Dabei wurden beide Besatzungsmitglieder leicht verletzt. Sie kamen zu Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfallgegner flüchtete von der Unfallstelle.

8.40 Uhr: Auf der Batenbrockstraße in Bottrop kam es in der Nacht zu einer größeren Auseinandersetzung, bei der fünf Menschen verletzt wurden. Einer von ihnen verbrachte die Nacht im Krankenhaus.

Gegen 2.30 Uhr entspannte sich die Lage in Bottrop, jedoch nur für kurze Zeit. Um 3.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall wegen dichtem Nebel auf der A40 bei Bottrop. >>> Erfahre hier mehr <<<. (vh)