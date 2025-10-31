Rentner stirbt qualvoll in seiner Wohnung in NRW – er wurde brutal getötet

Am Freitag (31. Oktober) betrat die Polizei aus NRW eine Wohnung in Siegen – für den Bewohner kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der 75-jährige Rentner verstarb noch am Einsatzort. Laut ersten Erkenntnissen wurde er niedergeschlagen.

Die Polizei Hagen wurde am Nachmittag über den Vorfall informiert. Gegen 12 Uhr war ein älterer Mann in seiner Wohnung in der Ziegelwerkstraße in Siegen gewaltsam verletzt worden. Ein Tatverdächtiger floh daraufhin aus der Wohnung.

Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen

Sofort machte sich die Polizei aus NRW auf den Weg zum Einsatzort. Tragischerweise konnte der Rentner nicht mehr gerettet werden. Aufgrund seiner schweren Verletzungen starb er in seiner Wohnung.

Die Polizei Hagen reagierte schnell, um den Tatverdächtigen ausfindig zu machen, und leitete umgehend eine Fahndung ein. Es dauerte nicht lange, bis der Verdächtige identifiziert und vorläufig festgenommen wurde. Aktuell befindet sich der Tatverdächtige im Gewahrsam der Polizei.

NRW: Mordkommission ermittelt die Tat

Die Wohnung in Siegen wurde untersucht. Dabei fand die Polizei einen stumpfen Gegenstand, der als Tatmittel sichergestellt wurde. Laut derzeitigen Ermittlungen geht die NRW-Polizei davon aus, dass der Tatverdächtige den Rentner mit diesem Gegenstand geschlagen hat – mit tragischen Folgen.

Was genau sich in der Siegener Wohnung zugetragen hat sowie die Hintergründe der Tat und das Motiv sind bisher unklar. Genauso ungewiss ist bislang in welcher Beziehung Opfer und Täter zueinander standen. Die Polizei Hagen hat eine Mordkommission eingesetzt, um den Fall aufzuklären.