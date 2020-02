„Shopping Queen“ in Essen: Kandidatin betritt Laden – dann macht Guido Maria Kretschmer ein intimes Geständnis: „Nie wieder“

Essen. „Shopping Queen“ ist zum wiederholten Male in Essen. Am Finaltag am Freitag geht Dreifachmama Julia (38) aus Essen-Kettwig shoppen. Das Motto: Mustermania - interpretiere den Klassiker Hahnentritt neu“. Die Krux: etwas finden, was es in dieser Woche auf dem Laufsteg noch nicht gab.

Und das sieht im ersten Laden zunächst gar nicht gut aus, erinnert doch der erste braune Hahnentritt-Blazer an das Montags-Outfit von Lara. „Ich hätte gern einen ganz langen Mantel oder einen Poncho oder ein Cape“, erklärt sie ihrer Shopiingbegleitung Lara (38) schon zuvor im pinken Shopping Queen-Bus.

„Shopping Queen“ in Essen: Guido Maria Kretschmer verrät intimes Geheimnis

Zuerst steuern sie also einen Secondhand-Laden an. Die Verkäuferin präsentiert eine Hose im vermeintlichen Muster. Doch dann das Urteil des Mode-Gurus: „Das ist aber nicht Hahnentritt, ne!“, weist Guido aus dem Off in die Schranken.

Kandidatin Julia (links) mit ihrer Shoppingbegleitung Lara. Foto: TV now / Constantin Ent.

Der nächste Mantel wird dann kurzerhand wegen Dopplung an Tag 1 auch aussortiert. Doch dann atmet die Freitagskandidatin tief ein: „Oh, ich seh' was!“ ruft sie ganz erfreut - und zieht eine Stola oder eine Art Poncho von der Kleiderstange.

------

Mehr zu „Shopping Queen“ in Essen:

Shopping Queen im Revier: Kandidatin im Schalke-Fieber – ihr Mann steht beim FC Schalke 04 unter Vertrag!

„Shopping Queen“ in Essen mit Kandidatin Nadine – unglaublich, wen die Fotografin schon vor der Linse hatte

„Shopping Queen“: Guido Maria Kretschmer in Essen – seine Reaktion ist eindeutig – „Irrenhaus“

-------

„Genau so etwas hatte ich mir vorgestellt. Davon hab ich heute Nacht geträumt“, schwärmt die 38-jährige Fitnesstrainerin in den höchsten Tönen.

---------------------------------------

5 Fragen an Julia aus Essen-Kettwig:

Warum machst du bei Shopping Queen mit?

Das war ganz spontan. Ich habe das bei Facebook gelesen und Shoppen ist sowieso meine Leidenschaft. Alle verbinden mich auch immer mit Shoppen und Mode und wissen, dass ich selbst zum Kindergarten oder zum Elternabend in der Schule schick fahre. Ich liebe das einfach, mich schick zu machen.

Was sagen denn deine Kinder zu deinem Faible für Mode?

Mein 17-jähriger Sohn ist schon ein richtig guter Shoppingberater und kann mich schon super beraten. Und meine Töchter kennen sich aus, klar, und können mich super beraten.

Glaubst du, die Letze hat immer die schlechtesten Chancen?

Jeder bekommt ja immer Kritik und die kann ich mir ja auch schon zu Herzen nehmen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Einen kleinen Nachteil sehe ich aber schon. Man ist gewillt, loszulegen, kann aber nicht. Man sieht jeden Tag ein schönes Outfit und denkt: ‚‘Oh das will ich auch haben.‘

Wo gehst du denn gerne shoppen?

Wir fahren oft nach Holland nach Alkmaar, da gehe ich gerne shoppen. Und im Ruhrgebiet fahre ich gerne ins Rhein-Ruhr-Zentrum nach Mülheim. Das ist mein zweites Zuhause.

V.l.: Kandidatinnen Julia, Nadine, Tina, Jara, Lara bei Shopping Queen in Essen an Tag 5 Foto: TV Now / Constantin Ent.

Wer ist dein Stylingvorbild?

Ich mag Kate Middleton. Als ich meine Outfits rausgesucht hatte für die Woche, habe ich ein Outfit von ihr gesehen und gedacht, dass ich das eins zu eins übernehmen würde.

---------------------------------------

Und auf diesen Zug springt auch Guido auf: „Ich hab heute Nacht auch irres Zeug geträumt“, berichtet der Designer und verschränkt die Arme. „Irgendwas mit Prominenten hab ich heut' Nacht gemacht. Was genau, weiß ich nicht mehr. Es war aber nicht so schön“, sagt er und lacht. Im Hintergrund blendet Vox eine Szene mit Thomas Gottschalk, Lena Gehrke und Dieter Bohlen bei „30 Jahre RTL“ ein

Guido reist in seinen Träumen viel mit dem Flugzeug

Dann verrät Guido seine Träume: „Meistens reise ich ja nachts - und fliege dann mit dem Flugzeug durch Häuserschluchten. Dann geh' ich schlaflos über Brücken mit Lkw - alles mit dem Flieger. Aber ich komme immer heil und sicher an. Und danach denke ich mir immer: Was machen die da? Ich flieg nie wieder“, fügt Guido schmunzelnd hinzu.

Zurück in der Realität angekommen sieht Guido Maria Kretschmer das erste Outift von Julia und lobt den adligen Stil - ja vergleicht sie sogar mit Königin Máxima aus den Niederlanden.

Hier kannst du „Shopping Queen“ sehen

Für welches Outfit sich die Kettwigerin schlussendlich entscheidet, wie viele Punkte sie ergattert und wer die Shopping Queen von Essen wird, siehst du in der aktuellen Folge bei Vox. Du kannst sie auch online bei tvnow anschauen. (js, jhe)