„Shopping Queen“ in Düsseldorf: Kandidatin geht in Schuhladen – dann eskaliert die Situation

Bei Aliaksandra (22) läuft bei Shopping Queen (Vox) in Düsseldorf erstmal alles rund. Das Motto der Woche: „All You Need Is Love – Sei die süßeste Verführung für dein Date“.

Das Outfit, bestehend aus Kleid, Lederjacke, Tasche und Accessoires hat die 22-Jährige aus Düsseldorf schon im ersten Geschäft zusammen. Rund 268 Euro reicht ihre Mama, an diesem Tag Shoppingbegleitung, dafür über die Ladentheke. Doch schon kurz danach kriegen sich die beiden mächtig in die Haare.

Shopping Queen in Düsseldorf: Schuhe werden zur Herausforderung

Denn für die passenden Schuhe hat die 22-Jährige eine ganz genaue Vorstellung. Sexy Overknee-Stiefel sollen es sein. Und genau da liegt das Problem: Das Schuhgeschäft der Wahl hat gar keine im Sortiment!

Foto: imago images / Future Image

Aliaksandra muss wohl oder übel mit einer Alternative Vorlieb nehmen. Aber auch die vorhandenen Stiefel mit niedrigerem Schaft sind ihr nicht genehm. Sie haben goldene Reißverschlüsse, oh je! „Die will ich nicht. Sonst gibt's Punktabzug, oder, Guido?“, fragt die Düsseldorferin.

An Mama gibt es kein Vorbeikommen

Aber die Zeit droht. Da wird Mama energisch, will unbedingt, dass ihre Tochter in ein enges paar schwarze Stiefeletten mit halbmondförmigem Absatz schlüpft. „Du kannst sie doch wenigstens mal anprobieren!“, fordert sie. Aliaksandra schiebt den Schuh genervt weg. „Anprobieren!“, kommandiert Mutti.

Gegen Mama hat sie keine Chance. „Anprobieren, nicht kaufen!“ Sie streiten hin und her. Aliaksandra rauft sich die Haare, seufzt genervt, zieht den Schuh an und findet: „viel zu spitz!“

Mutter und Tochter uneinig

Mama sieht das anders: „Das ist super.“ Aliaksandra: „Das geht gar nicht!“ Mama: „Es ist wichtig, neue Sachen auszuprobieren!“ Aliaksandra: „Nee!“ Mama: „Doch!“

Mama hat das letzte Wort – und Aliaksandra kauft am Ende die verhassten Treter, auf die Mama von Anfang an gepocht hat.

35 Punkte trotz der ungeliebten Schuhe

Am Ende zeigt sich: Muttis Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Den anderen Kandidatinnen gefällt der Look inklusive des umstrittenen Schuhs, 35 Punkte gibt es von den Konkurrentinnen.

Ob das zum Sieg reicht, wird sich am Freitag zeigen, wenn auch Guido seine Punkte verteilt. Für ihn steht schon mal: „Sie sieht super aus!“ (vh)