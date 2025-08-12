Shawn Mendes und Drake in Köln – kurz vorher macht es die Lanxess-Arena offiziell

Am Dienstag (12. August) füllt der kanadische Popsänger Shawn Mendes die Lanxess-Arena und feiert mit seinen Fans seine größten Hits der letzten zehn Jahre. Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete und für einen Grammy nominierte Sänger und Songwriter ist „On The Road Again“ und bringt Köln zum Beben. Und gleich danach, am 15., 16. und 18. August, tritt Rapper Drake unter dem Titel „$ome $pecial $hows 4 EU“ in Köln auf. Fans können es kaum abwarten, den fünfmaligen Grammy-Gewinner und mehrfach mit Platin ausgezeichneten Rap-Weltstar live zu sehen. Ganze drei Tage füllt der Rap-Weltstar, der ebenfalls aus Kanada kommt, die Veranstaltungshalle!

Doch kurz vor Start der Konzerte erreicht Fans eine wichtige Nachricht: Die Lanxess-Arena wird Cashless!

Änderung in der Lanxess-Arena in Köln

Die Veranstaltungshalle gibt kurz vor den Auftritten der kanadischen Stars eine wichtige Änderung bekannt. Seit dem 1. August können Besucher in weiten Teilen der Lanxess-Arena nur noch bargeldlos bezahlen! Bei wem also ein Besuch in der Kölner Veranstaltungshalle bevorsteht, der sollte die neue Regel im Hinterkopf behalten und auf keinen Fall seine Bankkarte zu Hause vergessen.

Ziele des neuen Cashless-Systems sind kürzere Wartezeiten, schnellere Abläufe, mehr Komfort für Gäste sowie ein geringerer Aufwand in der Bargeldlogistik. Auch Transport- und Energiekosten sollen durch den Verzicht auf Bargeld reduziert werden.

Diese Bereiche sind von der Cashless-Regel betroffen

Das bargeldlose Bezahlsystem betrifft die Gastronomiestände, Bankett- und Clubräume, die Logen (auch die separaten Trinkgeldkassen), das Backstage-Restaurant, das Restaurant Henkelmännchen sowie alle Garderoben der Lanxess-Arena. Hier können Kunden ausschließlich mit Karte zahlen. Im Ticketshop, im Backshop, in der Becherrückgabe, dem Merchandise, dem Parkplatz P5 und anderen ausgewählten Dienstleistern (wie dem mobilen Bier- oder Eisverkauf) bietet die Veranstaltungshalle ein hybrides Bezahlsystem an. Der Fokus soll jedoch klar auf der bargeldlosen Zahlung liegen.

Eine weitere wichtige Information, die die Lanxess-Arena mitteilt, betrifft die Verbuchung der Becherpfandgutschrift. Diese kann nämlich bis zu sechs Tage dauern, bis sie auf deinem Bankkonto landet. Wer sich also wundert, wo sein Pfand abgeblieben ist, muss sich wahrscheinlich noch etwas gedulden. Aber erstmal heißt es: Zur Musik abfeiern, was das Zeug hält. Und wer die neue Cashless-Regel kennt, dem steht für einen unvergesslichen Abend bei Shawn Mendes oder Drake nichts mehr im Wege.