„Sendung mit der Maus“ begleitet Straßenbahn-Fahrer in NRW – und lüftet großes Geheimnis

Wie geht ein Straßenbahnfahrer eigentlich auf Toilette? Mit dieser einfachen Frage, die sich bestimmt viele schon einmal gestellt haben, beschäftigte sich das Team der „Sendung mit der Maus“ in der Folge vom 2. November.

Schließlich haben Straßenbahnen im Vergleich zu anderen Zügen keine Toilette. Um Licht ins Dunkel zu bekommen, begleitetet WDR-Reporterin Jana Forkel einen Straßenbahnfahrer aus der NRW-Hauptstadt Düsseldorf. Der verrät eine einfache Lösung für das Toiletten-Problem und wozu er einst genötigt war, als er es während einer Fahrt nicht mehr aushalten konnte.

„Sendung mit der Maus“ lüftet Toiletten-Geheimnis in NRW

Eine „ziemlich gute Frage“, lobt Jana Forkel das Rätsel, das Kinder der „Sendung mit der Maus“-Redaktion gestellt haben. Schließlich fehlt es nicht nur an einer Toilette an Bord von Straßen- und U-Bahnen. Und dann wäre da ja noch der Zeitdruck, pünktlich im Fahrplan bleiben zu müssen.

Doch natürlich gibt es eine Lösung für das Problem. Rheinbahn-Fahrer Marcel, der bereits seit sieben Jahren seinen Traumjob in Düsseldorf ausübt, bringt Licht ins Dunkel: So gibt es nicht nur auf dem Betriebshof eine Toilette, die alle Angestellten vor ihrer Schicht benutzen können. Auch an den Endhaltestellen sind Toilettenhäuschen installiert, die nur mit dem Schlüssel der Rheinbahn-Fahrer zu öffnen sind.

Für den Toilettengang und einen kurzen Bissen ins Brötchen sind an jedem Wendepunkt kurze Pausen im Fahrplan eingeplant. Für Marcel bedeutet das an diesem Tag: Zehn Minuten Verschnaufpause für Toilette und einen kurzen Biss ins Brötchen, bevor die nächste etwa 45-minütige Tour durch die NRW-Stadt ansteht.

Rheinbahn-Fahrer erinnert sich an Notfall

Je nach Strecke kann es aber auch schon einmal 90 Minuten dauern, bis die Endhaltestelle erreicht wird. Und das kann im Zweifel zu Problemen führen. Marcel schildert in der „Sendung mit der Maus“-Folge, dass er es einmal in seiner Karriere mitten während der Fahrt nicht mehr ausgehalten hatte.

„Dann habe ich an der nächsten Halstestelle angehalten und mir etwas in der Umgebung gesucht“, erinnert sich Marcel. Seine Fahrgäste habe er per Durchsage informiert, bevor er sich flott auf der Toilette einer Tankstelle nahe der Haltestelle erleichtert habe. Mit leichter Verzögerung ging es dann schließlich weiter. Wenn du erfahren willst, was passiert, wenn Straßenbahnfahrer mitten im Dienst krank werden, dann schau dir doch die Folge in der WDR-Mediathek an.