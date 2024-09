Scorpions-Konzert in Köln abgesagt – jetzt herrscht bittere Gewissheit

Es ist ein Schock für alle Scorpions-Fans in Deutschland gewesen. Lead-Gitarrist Matthias Jabs hat sich eine so schwere Verletzung zugezogen, dass alle geplanten Deutschland-Konzerte der Band im September abgesagt werden mussten (mehr dazu hier >>>). Das betraf unter anderem die geplante Show am 18. September in der Lanxess-Arena in Köln.

Lange war unklar, ob die Scorpions-Konzerte nachgeholt werden können oder ersatzlos gestrichen werden müssen. Jetzt gibt es Neuigkeiten für alle Ticket-Inhaber. Fans werden sie allerdings nicht gerne hören.

Scorpions-Konzert in Köln: Traum geplatzt

„Es tut mir leid, dass die Konzerte im September nicht stattfinden können, aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns bald wieder sehen.“ Mit diesen Worten meldete sich Matthias Jabs am Mittwoch (4. September) aus seinem Rollstuhl. Eine gebrochene Ferse und zwei Brüche am kleinen Finger habe er sich bei einem Treppensturz auf Sylt zugezogen. Konzerte spielen in dieser Lage? Unmöglich! Dennoch machten seine Worte Hoffnung auf einen möglichen Nachholtermin des ausgefallenen Köln-Konzerts.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch seit Donnerstag (6. September) ist dieser Traum ausgeträumt. Wie der Scorpions-Promoter mitteilte, werde es keinen Ersatztermin für die ausgefallenen September-Konzerte geben. Die Show in Köln werde ersatzlos gestrichen.

Das passiert mit den Scorpions-Tickets

„Wir können unseren Fans nur versichern, wie sehr wir diese Absage bedauern und wie betroffen wir sind, sie gerade jetzt, am Höhepunkt unserer Welttournee 2024, enttäuschen zu müssen“, lassen die Scorpions ausrichten. Zwar werden die Konzerte gestrichen, die Band freue sich aber umso mehr „unsere Fans 2025 bei unserem 60-jährigen Scorpions-Bandjubiläum wiederzusehen.“

Wer sich ein Ticket besorgt hat, werde in Kürze von seiner Verkaufsstelle kontaktiert und erhalte sein Geld zurück.