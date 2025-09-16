Tödlicher Tesla-Unfall in Schwerte hat Folgen – „Es darf nicht sein“

Nach dem tödlichen Tesla-Unfall am 7. September in Schwerte sitzt der Schock in der Region noch immer tief. Im Stadtteil Villigst kam der Wagen von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und ging in Flammen auf. Für den Fahrer (43) und zwei Kinder (9) kam jede Hilfe zu spät (mehr dazu hier >>>).

Ein Ersthelfer hatte noch erfolglos versucht, die Tür des brennenden Tesla zu öffnen (hier mehr >>) – doch die versenkbaren Türgriffe, wie sie bei Tesla-Modellen üblich sind, könnten das laut ADAC verhindert haben. Die Türgriffe können nämlich nur elektronisch ausgefahren werden. Wird bei einem Unfall die Stromzufuhr beschädigt, kann die Tür von Außenstehenden nicht geöffnet werden.

Für Andreas Westerfeld ein Unding, wie er gegenüber DER WESTEN erzählt. Der Schwerter möchte nicht länger tatenlos zusehen – und fordert nun sogar die Bundesregierung zum Handeln auf.

Petition nach Tesla-Drama in Schwerte

„Der tragische Unfall in Schwerte hat gezeigt, wie lebensgefährlich die Konstruktion von Tesla-Fahrzeugen sein kann“, schreibt er unserer Redaktion. „Es darf nicht sein, dass unschuldige Menschen in einem Fahrzeug gefangen sind, weil die Hersteller solche Systeme ohne ausreichende Sicherheitsstandards verkaufen dürfen. Hier braucht es sofortigen politischen Druck und klare gesetzliche Vorgaben.“

Dass andere Autobauer bereits auf ähnliche Technik wie Tesla setzen, macht Westerfeld Angst – er befürchtet, dass sich Dramen wie in Schwerte wiederholen könnten.

Jetzt fordert er die Politik auf, zu handeln. „Die aktuellen Sicherheitsvorschriften stammen aus einer Zeit, in der niemand mit elektronisch versenkbaren Türgriffen gerechnet hat“, kritisiert er. „Diese Lücke nutzen Hersteller aus – und jedes Zögern bei der Anpassung kostet im Ernstfall Menschenleben.“

„Schwerte ist Mahnung und Auftrag zugleich“

Westerfeld hat daher eine Petition an den Deutschen Bundestag verfasst. Darin fordert er: „Alle in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge, insbesondere Elektrofahrzeuge, müssen von außen und innen einfach zugängliche, klar erkennbare mechanische Notentriegelungen für jede Tür besitzen. Diese Vorrichtungen müssen ohne Spezialkenntnisse oder Werkzeug sofort nutzbar sein, auch wenn Elektronik und Strom ausgefallen sind. Ebenso müssen

Anleitungen zur Bedienung der Notentriegelung auffällig im Fahrzeug angebracht werden.

Hersteller und politische Entscheidungsträger werden aufgefordert, dieser Gefahr zu begegnen und bestehende Lücken in den Sicherheitsstandards zu schließen. Innovation darf nicht auf Kosten der Insassensicherheit gehen.“

Für Westerfeld steht fest: „Der grausame Vorfall von Schwerte ist Mahnung und Auftrag zugleich: Nur durch konsequent vorgeschriebene mechanische Notentriegelungen kann im Ernstfall Zeit für die Rettung gewonnen und das Risiko vermeidbarer Opfer künftig drastisch gesenkt werden. Jeder Mensch, der ein Fahrzeug nutzt, muss sich

im Ernstfall darauf verlassen können, dass Rettung möglich ist – unabhängig von Elektronik, Stromversorgung oder Designtrends.“