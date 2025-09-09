Tödliche Tesla-Tragödie in Schwerte – Ersthelfer-Worte erschüttern: „Wollte Kinder doch herausziehen“

Das Entsetzen nach dem tödlichen Tesla-Unfall am Sonntag (7. September) ist in Schwerte ungebrochen. Das E-Auto ist am Nachmittag von der Rote-Haus-Straße im Stadtteil Villigst abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Tesla ging in Flammen auf. Für den Fahrer (43) und zwei Kinder (9) sollte jede Hilfe zu spät kommen (mehr dazu hier >>>).

Roman Jedrzejewski war als einer der ersten an der Unfallstelle. Im Gespräch mit den „Ruhr Nachrichten“ schildert der Augenzeuge erschütternde Szenen. Die Eindrücke des tödlichen Unfalls in Schwerte lassen den Ersthelfer nicht los.

Tödlicher Unfall in Schwerte: „Es hat nichts gebracht“

Es war ein gewaltiger Knall, der Roman Jedrzejewski am Sonntag in seiner Lackierer schräg gegenüber des Unfallorts hörte. Er habe zuerst an eine Explosion gedacht oder dass etwas in seiner Halle heruntergefallen sei. Unter Tränen berichtet er, dass er kurz danach Rauch auf der anderen Seite der Straße gesehen habe.

Er habe sich einen Feuerlöscher geschnappt und sei zum Unfallort gerannt. „Das Auto hing halb in einem Baum auf Kopfhöhe und hat vorne gebrannt“, schildert der Augenzeuge der Zeitung. Er habe den kompletten Feuerlöscher entleert. „Aber du kannst es nicht löschen. Es hat nichts gebracht“, berichtet Roman Jedrzejewski verzweifelt und weiter: „Ich hab versucht, das Auto aufzumachen, das ging aber auch nicht. Es war schon so heiß von dem Brand, aber die rechte Seite des Autos war noch relativ unversehrt. Verdammt, ich habe nicht geholfen. Es ging nicht.“

Roman Jedrzejewski wollte bei dem Tesla-Unglück in Schwerte helfen. Foto: Fernandez / News 4 Video-Line TV

„Wollte doch die Kinder herausziehen

Es sind Worte, die ans Herz gehen. Dabei trifft den Ersthelfer keine Schuld. Im Gegenteil. Der ADAC hatte bereits im vergangenen Jahr vor einem Jahr davor gewarnt, dass versenkbare Türgriffe, wie sie in vielen Automodellen mittlerweile verbaut werden, ein Unfallrisiko darstellen. „Tesla hat mit diesen Griffen in der Großserie begonnen, auch europäische Hersteller wie Mercedes und BMW haben bei diversen Modellen nachgezogen“, erläutert der Automobilclub.

Einige Exemplare ließen sich zwar durch Druck auf den vorderen Teil des Griffes händisch herausklappen. „Doch viele Lösungen bedienen sich elektrischer Stellmotoren, die den Griff zur Bedienung ausschließlich automatisch herausfahren. Gerade, wenn die Stromzufuhr nach einem Unfall gestört ist, könnte der Griff aber eingefahren bleiben und Unfallhelfer nicht an die Autoinsassen herankommen.“ So dürfte es sich auch am Sonntag in Schwerte zugetragen haben.

Voller Verzweiflung habe Roman Jedrzejewski es jedoch immer weiter versucht: „Aber man es es einfach nicht aufbekommen“, stellte er verzweifelt fest: „Ich wollte die Kinder doch noch herausziehen.“ Auch der alarmierten Feuerwehr gelang es nicht, die Unfallopfer zu befreien. Die Einsatzkräfte mussten das Auto nach dem Unfall immer wieder löschen. Nach dem Einsatz kümmerten sich Notfallseelsorger um Angehörige und Zeugen des Unglücks. Die erschütternden Bilder vom Unfallort werden alle Beteiligten wohl noch lange verfolgen.