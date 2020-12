Schulstart in NRW: Das müssen Eltern nach Corona-Lockdown wissen

In gewisser Weise droht Einsamkeit in 2020 wohl fast jedem, besonders in der zweiten Lockdown-Isolation. Social Distancing kann für manchen eine psychologische Herausforderung darstellen. Hier die hilfreichsten Tipps gegen Einsamkeit:

Auch wenn in NRW derzeit noch Schulferien sind, beschäftigt bereits viele Menschen, wie der Schulstart nach den Winterferien aussehen könnte.

Noch ist nicht klar, wie genau der Schulstart in NRW aussehen wird. Es wurden aber bereits drei unterschiedliche Szenarien in den Raum gestellt.

Schulstart in NRW: Dann soll es weiter gehen

Nach dem aktuellen Stand soll der Unterricht an den Schulen in NRW am 11. Januar wieder beginnen. Es bleiben also noch einige Tage, bis es wieder losgehen soll. Das ist um so wichtiger, da bisher noch nicht klar ist, wie dieser Schulstart in NRW konkret aussehen wird.

---------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

---------------

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat Lehrer und Schüler aber bereits in einem Brief auf drei unterschiedliche Szenarien vorbeitet. Welches dann umgesetzt wird, hängt besonders von der Corona-Situation ab.

Schulstart in NRW: Diese Szenarien sind möglich

Im günstigsten Fall werde es landesweiten Präsenzunterricht für alle unter Berücksichtigung der Vorgaben für Hygiene und Infektionsschutz geben. Nur in Einzelfällen, etwa bei konkreten Quarantäne-Maßnahmen, werde auf Distanzunterricht ausgewichen.

---------------

---------------

Szenario zwei: Einen angepassten Schulbetrieb in Hotspots. In Kreisen oder kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tages-Inzidenz oberhalb von 200 können die Behörden Einschränkungen des Schulbetriebs anordnen, die zum Beispiel zu einer Teilung von Klassen oder Kursen führen können „und damit in der Regel parallel bzw. im Wechsel Präsenz- und Distanzunterricht erforderlich machen.“ Dies soll nicht für die Klassen eins bis sieben und Abschlussklassen gelten.

Schulstart in NRW: Wann sollen die regeln festgelegt werden?

Szenario drei sieht einen landesweit eingeschränkter Schulbetrieb vor. „Ziel ist es dabei, den Präsenzunterricht für die Klassen 1 bis 7 – wo immer möglich – sicherzustellen. Ab einschließlich Klasse 8 kann Distanzunterricht im Wechsel von Präsenz- und Distanzbetrieb mit Ausnahme der Abschlussklassen vorgesehen werden.“ Zudem gelte dann die Maskenpflicht auch im Unterricht.

Des Weiteren verriet die FDP-Politikerin, dass es auch ein viertes Szenario gebe. „Ich will es nicht hoffen, aber es kann auch darüber hinaus noch eine Eskalationsstufe geben. Die betrifft dann aber nicht nur die Schulen“, sagte Gebauer. Erläutert wurde dieses Szenario allerdings nicht.

Schulstart in NRW: Wird es wieder eine Maskenpflicht während des Unterrichts geben? (Symbolbild) Foto: imago images / Eibner

Eine Verlängerung der Winterferien bis Ende Januar, wie vom Deutschen Kinderschutzbund gefordert, lehnte Gebauer als „nicht praktikabel“ ab. Die Ministerin kündigte an, alle Lehrkräfte und das weitere Personal an den Schulen für die Zeit bis zu den Osterferien mit FFP-2-Masken auszustatten.

Wegweisend für den Schulstart in NRW wird die Sitzung der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am 5. Januar 2021 sein. Bis zum 7. Januar werde dies dann für den Schulbetrieb in NRW konkretisiert. (gb mit dpa)