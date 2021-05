Schulferien in NRW 2021: DIESE Umstellung ist für Schüler und Lehrer bitter - jetzt ist das Gröbste geschafft!

Jetzt, wo es langsam auf die Sommerferien zugeht, stellen sich Lehrer und Schüler oft die Frage: Wann sind eigentlich Schulferien in NRW 2021?

Im Jahr 2021 gab es einen Unterschied zu den bisherigen Schulferien in NRW, der nicht allen gefallen haben dürfte. Doch es gibt gute Nachrichten: Das Gröbste ist geschafft!

Schulferien in NRW 2021: Das sind die Termine

Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien: Hier erfährst du, wann die restlichen Schulferien in NRW 2021 starten.

Die Schulferien in NRW 2021 starteten im Vergleich zu letztem Jahr etwas früher. So gingen die Schüler schon Ende März statt Anfang April in die Osterferien.

Jetzt folgte ein vergleichsweise sehr langer Abschnitt bis zu den Sommerferien.

Schulferien in NRW 2021: Schüler müssen 2021 zwischen Ostern- und Sommerferien ganz stark sein. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

Schulferien in NRW 2021: Lange Durchstrecke zwischen zwei Ferien

Denn die starten erst Anfang Juli - also in rund einem Monat. Schüler – oder auch Lehrer – die sich gedanklich von Ferien zu Ferien hangeln, mussten nach Ostern bis zu den heiß geliebten langen Sommerferien besonders stark sein. Doch die schlimmste Zeit ist überstanden und bald geht es in den Sommerurlaub.

Die Termine für die Herbstferien sind dagegen nahezu identisch. Auch bei den Weihnachtsferien unterscheiden sich die Termine traditionsgemäß kaum.

Die restlichen Schulferien in NRW 2021 im Überblick:

Sommerferien: 5.Juli bis 17.August 2021

Herbstferien: 11.Oktober bis 23.Oktober 2021

Weihnachtsferien: 24.Dezember 2021 bis 8.Januar 2022

Schulferien in NRW: Diese Termine stehen außerdem fest

Auch für die nächsten Jahre stehen die Termine für die Schulferien in NRW bereits fest.

Schulferien in NRW 2022:

Osterferien: 11.April bis 23.April 2022

Pfingstferien: -

Sommerferien: 27.Juni bis 9.August 2022

Herbstferien: 4.Oktober bis 15.Oktober 2022

Weihnachtsferien: 23.Dezember 2022 bis 6.Januar 2023

Schulferien in NRW 2023:

Osterferien: 3.April bis 15.April 2023

Pfingstferien: 30.Mai 2023

Sommerferien: 22.Juni bis 4.August 2023

Herbstferien: 2.Oktober bis 14.Oktober 2023

Weihnachtsferien: 22.Dezember 2023 bis 4.Januar 2024

