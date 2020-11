Schulferien in NRW 2021: Schüler müssen 2021 zwischen Ostern- und Sommerferien ganz stark sein. (Symbolbild)

Schulferien in NRW 2021: Daten stehen fest – diese Veränderung ist bitter für Schüler und Lehrer

Lehrer und Schüler stellen sich bereits diese Frage: Wann sind Schulferien in NRW 2021? Die Termine der Schulferien in NRW 2021 sind aber nicht nur für Lehrer und Schüler selbst interessant, sondern wirken sich oft auch auf die Urlaubsplanungen der kinderlosen Menschen aus.

Im kommenden Jahr gibt es einen Unterschied zu den bisherigen Schulferien, der nicht allen gefallen dürfte.

Schulferien in NRW 2021: Termine sind offiziell

Osterferien, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien: Hier erfährst du, wann die einzelnen Schulferien in NRW 2021 starten.

Die Schulferien in NRW 2021 starten im Vergleich zu diesem Jahr etwas früher. So gehen die Schüler schon Ende März statt Anfang April in die Osterferien.

Die Termine für die Schulferien in NRW 2021 stehen fest – mit einer bitteren Nachricht für Lehrer und Schüler. Foto: imago images / photothek

Danach folgt ein vergleichsweise sehr langer Abschnitt bis zu den Sommerferien.

Schulferien in NRW 2021: Lange Durchstrecke zwischen zwei Ferien

Denn die starten 2021 erst Anfang Juli. Schüler – oder auch Lehrer – die sich gedanklich von Ferien zu Ferien hangeln, müssen dann also nach Ostern bis zu den heiß geliebten langen Sommerferien besonders stark sein.

Die Termine für die Herbstferien sind dagegen nahezu identisch. Auch bei den Weihnachtsferien unterscheiden sich die Termine traditionsgemäß kaum.

Schulferien in NRW 2021 im Überblick:

Osterferien: 29.März bis 10.April 2021

Pfingstferien: 25.Mai 2021

Sommerferien: 5.Juli bis 17.August 2021

Herbstferien: 11.Oktober bis 23.Oktober 2021

Weihnachtsferien: 24.Dezember 2021 bis 8.Januar 2022

Schulferien in NRW: Diese Termine stehen außerdem fest

Auch für die nächsten Jahre stehen die Termine für die Schulferien in NRW bereits fest.

Schulferien in NRW 2022:

Osterferien: 11.April bis 23.April 2022

Pfingstferien: -

Sommerferien: 27.Juni bis 9.August 2022

Herbstferien: 4.Oktober bis 15.Oktober 2022

Weihnachtsferien: 23.Dezember 2022 bis 6.Januar 2023

Schulferien in NRW 2023:

Osterferien: 3.April bis 15.April 2023

Pfingstferien: 30.Mai 2023

Sommerferien: 22.Juni bis 4.August 2023

Herbstferien: 2.Oktober bis 14.Oktober 2023

Weihnachtsferien: 22.Dezember 2023 bis 4.Januar 2024

