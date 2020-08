An je einer Schule in Essen und Bochum wurden Covid-19-Infektionen nachgewiesen. Beide Schulen ergreifen nun harte Maßnahmen.

Schulen in NRW: Coronafall in Essen und Bochum – Schüler in Quarantäne

Essen / Bochum. An gleich zwei Schulen in NRW wurden in den vergangenen Tagen positive Corona-Tests gemeldet!

Schulen in NRW: Corona-Fall an Christophorusschule in Essen

Am Montag vermeldete die Christophorusschule in Essen-Kray einen Covid-19-Fall im OGS-Bereich der Schule.

Wie die Stadt Essen am Montag mitteilte, müssen nun 40 Kinder in zwei Betreuungsgruppen in häuslicher Quarantäne bleiben. Dies gilt auch für vier Betreuer und Betreuerinnen. Die Quarantäne wurde bereits vor dem Wochenende angeordnet.

Von einer eventuellen Schließung der Schule vermeldete die Stadt Essen am Montag nichts. Anders sieht es da in Bochum aus.

Komplizierte Corona-Nachverfolgung an Schule in Bochum

An der Willy-Brandt-Gesamtschule in Bochum war eine Lehrerin positiv getestet worden. Sie hatte noch die gesamte vergangene Woche über Unterricht erteilt. Ein weiterer Infektionsfall an der Schule wurde am Montag gemeldet.

Die Willy-Brandt-Gesamtschule in Bochum-Werne bleibt vorerst geschlossen. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Kontaktnachverfolgung an der Willy-Brandt-Gesamtschule gestaltet sich allerdings derart komplex, dass auch eine Teilöffnung der Schule zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Frage kommt. Die Informationslage sei laut der Stadt Bochum zu „diffus“.

Zunächst werden morgen vorsorglich alle Lehrerinnen und Lehrer getestet. Erst, wenn die Ergebnisse dieser Tests vorliegen, kann die Schule wieder öffnen. Am Mittwoch werden außerdem rund 80 Schülerinnen und Schüler getestet, die nach jetzigem Stand der Kategorie I zugeordnet werden müssen. (at)