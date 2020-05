Schule und Kita in NRW: DAS müssen Eltern jetzt wissen!

Endlich!

Das haben sich garantiert viele Eltern in NRW gedacht, als sie gehört haben, dass die Corona-Auflagen an Schulen weiter gelockert werden. Ministerpräsident Armin Laschet und Schulministerin Yvonne Gebauer haben am Mittwoch darüber informiert. Und die Änderungen haben es zweifellos in sich!

Ab dem 11. Mai gilt in NRW wieder die Präsenzpflicht an Schulen. (Symbolfoto) Foto: imago images / Jörg Halisch

Coronavirus in NRW: Präsenzpflicht an Schulen ab 11. Mai

Eines vorweg: Ab Montag, den 11. Mai, gilt in ganz NRW wieder Präsenzunterricht an den Grund- und weiterführenden Schulen. Schon zuvor dürfen Schüler der vierten Klassen an Grundschulen, den Abschlussklassen an Haupt-, Gesamt- und Realschulen sowie Abiturklassen den Unterricht wieder aufnehmen.

Die nächste Lockerung ab dem 11. Mai: Jetzt sollen ALLE Klassen wieder zur Schule gehen, und zwar in einem rollierenden System. Tageweise wechselnd sollen die einzelnen Jahrgänge unterrichtet werden. Am Montag zunächst die Erstklässler, am Dienstag die Zweitklässler, am Mittwoch die Drittklässler und so weiter. Den Schulen soll dabei Flexibilität eingeräumt werden.

Rollierendes System auch an Haupt-, Real- und Sekunderschulen

Nach gleichem Schema sollen auch an Haupt-, Real- und Sekundarschulen die Jahrgänge 5 bis 9 in die Schulen zurück. Schulministerin Gebauer hat betont, dass sowohl Bildung als auch Gesundheit „hohes Gut“ seien. Die schrittweise Schulöffnung werde vorsichtig verlaufen. Ziel ist, dass bis zu den Sommerferien alle Schüler zumindest teilweise unterrichtet werden sollen.

Gesamtschüler und Gymnasiasten, die nicht im nächsten Schuljahr ihr Abitur machen, kommen erst ab dem 26. Mai zurück in die Schulen. Dann sollen auch die Jahrgangsstufen 5 bis 10 an Gymnasien und die Klassen 5 bis 11 an Gesamtschulen Präsenzunterricht erhalten, so die Landesregierung. Ab dem 11. Mai aber sollen wieder die Schüler zur Schule, die 2021 ihr Abitur machen.

-----------------------------------

Das Coronavirus in NRW, Deutschland und weltweit:

++ Coronavirus in NRW: Gastronomie, Fitness-Studios, Kinos – Laschet verkündet Lockerungen! – „Großer Schritt in verantwortungsvolle Normalität!“ ++

++ Coronavirus aktuell: Merkel erklärt ihre Corona-Regel! – Kontaktsperre bleibt, aber... – Bundesliga startet wieder ++

-----------------------------------

Kita-Eltern brauchen noch Geduld

Eltern von Kita-Kindern brauchen allerdings noch etwas Geduld – ein Fahrplan für die schrittweise Öffnung der Kindergärten und Kindertagesstätten in NRW soll laut Gebauer diese Woche vorgelegt werden.

Also, weiter stark bleiben... (mg)