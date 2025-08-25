Sommerferien-Revolution in NRW – DAS soll es nie wieder geben

Das Schuljahr 2025/26 steht vor der Tür, und rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in NRW kehren nach den Sommerferien zurück. Unter den Lernenden befinden sich auch 174.000 Erstklässler.

Bildungsministerin Dorothee Feller präsentierte wichtige Neuerungen für die Schulen in NRW, um den Unterricht und die Integration zu verbessern.

Neue Regeln nach Schulferien in NRW

Die Grundschulen in NRW legen wieder mehr Wert auf richtige Rechtschreibung. Ab Herbst wird dazu das digitale Tool „Skribi“ an 100 Schulen getestet. Es soll den Schülerinnen und Schülern ab der 2. Klasse helfen, Texte zu verfassen, Feedback zu geben und orthografisch sicherer zu werden.

Zudem wird das „Schreiben nach Gehör“ in NRW nicht mehr angewendet. Fehler sollen von Anfang an korrigiert werden, um die Rechtschreibkompetenz zu fördern. Feller betonte: „Unsere Schulen haben hier den klaren Auftrag, von Anfang an auf die richtige Rechtschreibung zu achten.“

Neues Schulfach in NRW

Ein weiterer Fokus liegt auf Integration. Daher soll Deutsch als Zweitsprache erstmals ein eigenständiges Lehramtsfach werden. Die Einführung ist bis 2036 befristet und bezieht sich auf Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen. Lehrkräfte können das neue Fach nur mit stark gefragten Fächern wie Deutsch oder Mathematik kombinieren.

Diskussion um Schulferien in NRW

Feller strebt eine bundesweite Einigung zur Sommerferienregelung an. Sie fordert, dass die Ferien frühestens im Juli beginnen, da Prüfungen vorher abgeschlossen sein müssen. Die Abstände zu den Osterferien sollen ausreichend groß gestaltet werden. Die Gespräche über den Ferienplan ab 2030 starten demnächst.

Kritik an NRW-Schulministerin

Lehrerverbände und Oppositionsparteien kritisieren die vorgestellten Maßnahmen als unzureichend. Themen wie große Klassen oder Lehrkräftemangel blieben ihrer Meinung nach ungelöst.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft betont: „Der Personalmangel bleibt die größte Herausforderung in den Schulen – auch im Schuljahr 25/26.“ Die Landeselternschaft der Gymnasien begrüßt hingegen Fellers Engagement.

