Neues Verbot zum Schulstart in NRW – das wurde aber auch Zeit

Sie stören im Unterricht und öffnen die Tür zu mitunter verstörenden Welten: Smartphones sind nicht nur Lehrkräften, sondern auch vielen Eltern ein Dorn im Auge. Einige Bundesländer wie Bremen haben Handys an Schulen erst kürzlich komplett verboten (mehr dazu hier >>>).

Auch in NRW werden zum Schulstart klare Regeln im Umgang mit Smartphones diskutiert. Bis zum Herbst können sich zumindest Grundschüler auf ein Handy-Verbot einstellen – und das ist überfällig.

Her mit dem Handy-Verbot an (manchen) Schulen

Ja, Handys sind aus dem Alltag junger Menschen nicht mehr wegzudenken. Apps müssen auch in den Unterricht eingebunden werden, da die Digitalisierung an vielen Schulen in NRW weiterhin sehr viel Nachholbedarf hat. Ein generelles Verbot von Handys im Unterricht wäre daher geradezu albern – zumindest an weiterführenden Schulen.

An Grundschulen ist ein Verbot allerdings mehr als angebracht. Klar ist: Auch Grundschüler sollen frühzeitig den Umgang mit digitalen Medien erlernen – aber doch bitteschön begleitet. Entweder am Tablet im Unterricht oder gemeinsam mit ihren Eltern. Um Kompetenzen zu erlernen und schrittweise einzuschätzen, welche Quellen vertrauenswürdig sind und wo Gefahren lauern. Sechsjährigen ein Smartphone in die Hand zu drücken, mit dem sie im schlimmsten Fall über Whatsapp und Co. Zugang zu denkbar verstörenden Inhalten bekommen, ist regelrecht verantwortungslos.

Aber was ist mit Notfällen?

Dagegen wettern Eltern, die mit Notfällen oder Gefahrensituationen auf dem Schulweg argumentieren. Wenn es dafür unbedingt ein Handy sein muss, dann soll es so sein. Aber doch bitte kein Smartphone. Was wie ein Hinweis aus der Steinzeit klingt, macht bei Kindern unter zehn Jahren einfach Sinn: In solchen Fällen reicht auch ein einfaches Tastentelefon.

Durch ein Verbot an Grundschulen entfällt zudem automatisch Gruppendruck unter Kindern. Kein Mobbing, wer das neueste iPhone in der 2. Klasse zuerst bekommen hat. Keine Fotos oder Videos aus dem Unterricht, die in Chats weitergegeben werden und verletzende Wirkung haben können.

Spätestens bis Herbst 2025 sind alle Schulen vom NRW-Schulministerium dazu aufgerufen, klare Regeln im Umgang mit Handys auf ihrem Schulgelände zu formulieren. Viele Grundschulen haben ein Handy-Verbot bereits jetzt eingeführt – höchste Zeit, dass auch alle anderen nachziehen.