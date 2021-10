Schule in NRW: Freizügige Kleidung von Schülerinnen „oft grenzwertig" – Lehrerpräsident für radikale Kleiderordnung

Kleve. Gibt es bald eine Kleiderordnung an einem Klever Gymnasium? Die Schule in NRW prüft derzeit, ob eine Einführung von Kleidervorschriften sinnvoll ist und wie sie aussehen soll. Der Lehrerverbandspräsident von NRW befürwortet diese Entscheidung.

Dabei dient dem Gymnasium eine andere Schule in NRW als Vorbild. Das berichtet die „WAZ“.

Schule in NRW: Lehrerverbandspräsident befürwortet Einführung einer Kleiderordnung

Der Präsident des Lehrerverbandes in NRW, Andreas Bartsch, äußerte sich zum Thema Kleiderordnung an Schulen. Er ist der Meinung, dass vor allem junge Frauen oft sehr freizügig in die Schule gehen: „Das ist oft grenzwertig“. Bartsch befürwortet eine Art Schuluniform, die auch das Gleichheitsprinzip stärken soll, so die „WAZ“.

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

Das Konrad-Adenauer-Gymnasium in Kleve kommt diesem Vorschlag nach und prüft gemeinsam mit den Schülern eine Kleiderordnung. Vorbild für dieses Vorgehen ist dabei die Willy-Brandt-Schule in Mülheim, die bereits Kleidervorschriften eingeführt hat.

Schule in NRW: Vermeintlich sexy Kleidung und Mützen verboten

Die Schüler dürfen dort keine Kleidung mehr tragen, die den Bauchnabel oder die Unterwäsche freilegt. Außerdem ist Kleidung verboten, die durch Aufdrucke Rassismus, Sexismus, Drogen oder Gewalt verherrlicht. Zudem sind Mützen und Caps im Unterricht nicht gestattet. Über Leggins müssen Röcke oder ein langes Oberteil gezogen werden.

Welche Kleiderordnung das Konrad-Adenauer-Gymnasium in Kleve festlegen wird, hängt von den Gesprächen und Sitzungen mit den Schülern ab, die ihre Meinungen frei äußern dürfen. >>> Weitere Informationen zu diesem Thema erfährst du bei der „WAZ“. (lb)