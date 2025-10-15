Frost und Schnee in NRW? Wetter-Experte wird deutlich – „Der Winter kommt“

„Leise rieselt der Schnee“, „All I Want for Christmas“ und viele (weihnachtliche) Ohrwürmer mehr – die Weihnachtszeit ist nicht nur voll gepackt mit Weihnachtsmärkten und Glühwein, sondern eben auch mit den klassischen Weihnachtsliedern. Doch für viele ist all das noch in weiter Ferne, immerhin stehen erst einmal Halloween und der Beginn der Karnevalszeit vor der Tür.

Doch nun wird ein Wetter-Experte deutlich: Es gibt Hoffnung für die Schnee-Fans.

„Der Winter kommt“: Schnee in NRW?

Für Meteorologe Dominik Jung ist klar: „Der Winter kommt.“ Unklar ist jedoch, wie viel Schnee uns in NRW erwartet. Doch um eine Sache schnell zu klären: Es geht nicht um jetzt oder gar Dezember, bei Dominik Jung geht es um die Langfristmodelle. Er schaut nämlich schon jetzt auf die Winter-Prognosen für Januar 2026.

Und alles in allem erwartet uns in NRW von Anfang Dezember bis Februar ein „Mildwinter“. Doch der neueste CFS-Trend zeige deutlich, dass der Januar etwas heraussticht. Auf der Karte ist nämlich alles weiß – und so etwas gab es in NRW schon lange nicht mehr. Für den Wetter-Experten ist klar: Es gibt Hoffnung für Winterfans. „Große Schneemassen wird es aber wahrscheinlich nicht geben“, denn der Januar soll trocken bleiben.

Temperaturen: Das kommt auf uns zu – bis Sonntag (19. Oktober)

Doch natürlich hat er auch den Oktober im Blick: So ist bereits jetzt klar, dass die mittlere Temperatur bei plus 10,7 Grad liegt. Außerdem gab es bisher rund 35 Stunden Sonnenschein, womit das Monatssoll zu 32 Prozent erreicht ist. Es ist also noch deutlich Luft nach oben. Für Jung heißt das: Von einem goldenen Oktober kann in NRW noch lang keine Rede sein, sondern eher von einem grauen. Doch was heißt das nun für die kommenden Tage?

Nun, am Donnerstag, dem 16. Oktober, werden in NRW bis zu 13 Grad erwartet – es bleibt also „durchwachsen. Viel Grau, wenig Blau.“ Am Freitag (17. Oktober) wird es ähnlich: In NRW werden durchschnittlich 12 Grad erwartet, ähnlich auch am Samstag (18. Oktober) und Sonntag. Nur am 18.10. (Samstag) könnte in NRW die Sonne häufiger durchkommen und am 19. Oktober wird es, laut Dominik Jung, richtig sonnig.

Somit ist also klar: (Noch) muss die Wintermütze nicht ausgepackt werden – für Dominik Jung (wetter.net) ist aber klar: Ab Januar wirds in NRW kalt.