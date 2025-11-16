Schneewalze in NRW? Kurz vorm Wochenende – Bewohner müssen jetzt handeln

„10 bis 15 Grad über den normalen Temperaturen“ – das verspricht der 13. November. Doch bleibt es so? Offenbar rollt auf Deutschland nun eine Schneewalze zu, denn schon eine Woche später (ab dem 20. November) schaut die Wetterkarte für NRW komplett anders aus.

Schnell wird klar: Die Bewohner sollten nun flugs handeln, sonst könnte es zu spät sein …

Schnee in NRW? Wetter-Experte wird deutlich

So zeigt die aktuelle Wetterkarte des ECMWF dunkelblaue Farben, was bedeutet, dass die Temperaturen kalt sein werden – „teilweise sogar fünf bis zehn Grad zu kalt für die aktuelle Jahreszeit“. Schuld daran ist eben eine Polarfront, die kalte Luftmassen und „zum Teil auch Schneeflocken“ nach NRW bringt. Und das heißt, dass vor allem nachts eine weiße Überraschung auf die Bewohner zukommen könnte. Bereits am 18. November (Dienstag) könnten es „nur“ sechs Grad werden, wie Wetter-Experte Dominik Jung (wetter.net) betont – dazu soll es regnen. Und das könnte sich in feuchte Schneeflocken umwandeln.

Am Mittwoch, dem 19. November, wird es mit nur vier Grad nochmal eine Schippe kälter, dann soll es nicht nur regnen, sondern auch schneien. Am Donnerstag (20. November) bleibt es ähnlich: nasskaltes Schmuddelwetter um die vier Grad. Am Freitag (21. November) gibt es dann wieder ein kleines Hoch mit Temperaturen um die fünf Grad, doch das hält nicht lange: Schon am Samstag (22. November) fallen die Temperaturen wieder auf etwa vier Grad.

Bewohner sollten jetzt handeln

Somit ist wohl klar: In der kommenden Woche wird es frostig und vor allem kalt. Daher sollten insbesondere Pflanzenfans aus NRW schnell handeln und empfindliche Blumen und Kübelpflanzen ins Haus oder in den Wintergarten stellen. Zusätzlichen Kälteschutz bieten Abdeckungen aus Vlies, Folie oder alten Decken. Hochbeete und Beete lassen sich mit Stroh oder Laub mulchen. Das speichert Wärme und schützt die Wurzeln.

Doch wir sollten uns nicht nur um die Pflanzen kümmern, sondern auch um uns selbst. Denn viele kennen es: Sobald das Wetter umschlägt, dröhnt der Schädel. Um die Schmerzen in den Griff zu bekommen, helfen viel Trinken, leichte Bewegung und frische Luft. Wer kann, sollte kurze Pausen einlegen, die Augen entspannen und auf ausreichend Schlaf achten.

Also: Pflanzen schützen, warme Kleidung anziehen – und den Kopf nicht vergessen! Wer jetzt vorsorgt, kann die kalte Woche entspannt überstehen. Denn eins ist sicher: Das Wetter in NRW zeigt sich diese Woche von seiner eiskalten, unberechenbaren Seite.