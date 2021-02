Schnee-Chaos in NRW: Irres Hunde-Video! Anwohner völlig von den Socken, als sie DAS sehen

Dülmen. Das Schnee-Chaos hält NRW seit dem Wochenende in Atem. Die extreme Wetter-Lage hat den öffentlichen Nahverkehr in vielen Regionen nahezu komplett lahmgelegt.

Wohl dem, der bei dem Schnee-Chaos in NRW auf Kufen umsteigen kann. Hunde-Besitzer Dirk Wissing hat es am Sonntag in Dülmen vorgemacht. Viele Anwohner waren völlig von den Socken, als sie ihn und seine Frau Eva am Sonntag in der Innenstadt erblicken konnten.

Schnee-Chaos in NRW: Irres Hunde-Videos aus Dülmen aufgetaucht

Lautes Gejaule und Gebelle im Zentrum von Dülmen: Treibt etwa ein Wolfsrudel sein Unwesen im Schnee-Chaos? Zum Glück nicht.

Stattdessen hat das Ehepaar Wissing am Sonntag die Straßen der Stadt unsicher gemacht. „Es war immer ein Traum meines Mannes gewesen, einmal mit dem Schlitten durchs Lüdinghauser Tor bei uns in Dülmen zu fahren“, erzählt Eva Wissing gegenüber DER WESTEN.

Dabei saß das Pärchen nicht etwa auf einem gewöhnlichen Schlitten, sondern ließ sich von ihren Hunden ziehen. Videos zeigen die spektakuläre Aktion des „Husky Team Wissing Kennel of big silver lake“ in Dülmen:

Schnee-Chaos in NRW: Verhältnisse wie in Norwegen

Winter-Verhältnisse wie am Wochenende in NRW kennen die Hundezüchter aus dem Münsterland eigentlich nur von ihren Reisen mit ihren Hunden nach Norwegen.

Doch bei dem extremen Schneetreiben in NRW ließen sich die Wissings es nicht nehmen, eine 15 Kilometer lange Tour durch ihre Heimatstadt zu machen. Dabei hielt sich das Pärchen mit ihren Schlitten-Hunden natürlich an die Verkehrsregeln, wie weitere Videos beweisen:

Die Dülmener sind vom Anblick der Schlittenhunde in ihrer Stadt begeistert. Andere trauen ihren Augen kaum: „Du bist schon ein wenig verrückt. Um es gelinde auszudrücken“, kommentiert einer auf der Facebook-Seite der Hunde-Besitzer. (ak)