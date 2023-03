Schloss Beck startet in neue Saison – doch für Besucher gibt es eine traurige Änderung

Die Vorfreude bei den Besuchern ist groß! Am Samstag, dem 1. April, startet der Freizeitpark Schloss Beck in Bottrop-Kirchhellen in die neue Saison – und damit auch in die erste Saison, die wieder komplett ohne Corona-Vorschriften stattfinden kann, wie die Betreiberfamilie Kuchenbäcker mitteilte.

Masken, Abstand, Besuchergrenzen oder gesperrte Attraktionen soll es nun nicht mehr im Schloss Beck geben, berichtet die „WAZ“. Doch unter all diese guten Nachrichten mischt sich auch eine traurige Verkündung, die viele Besucher enttäuschen wird.

Schloss Beck muss geplante Attraktion verschieben

Im vergangenen Jahr hatte man für 2023 noch eine große Ankündigung gemacht. Und zwar sollte in diesem Jahr der heiß ersehnte Wasserspielplatz im Schloss Beck eröffnen. Tja, Fehlanzeige. „Es steht in den Sternen, wann er tatsächlich fertig wird“, so Karla Kuchenbäcker im Gespräch mit der „WAZ„. Selbst die Saison 2024 gilt lediglich als frühestmöglicher Termin.

Da ist bei den Besuchern also noch Geduld gefragt. Warum sich die Eröffnung verschoben hat? Das verrät Kuchenbäcker nicht. Und der Wasserspielplatz ist auch nicht das einzige leidige Thema, mit dem sich der Park herumschlagen muss.

Park Schloss Beck muss am Montag und Dienstag zu bleiben!

Für so eine Saison in einem Freizeitpark braucht man natürlich auch eine Menge Personal. Und genau daran mangelt es aktuell. Von 50 Bewerbern erschienen laut Kuchenbäcker nur sechs zu einem Gespräch. Die Folge des Mitarbeitermangels: Montags und dienstags bleibt der Park geschlossen!

