Sauerland/NRW: Mitarbeiter will Lkw-Container kontrollieren – als er die Ladung sieht, bekommt er Todesangst

Mit diesen unangemeldeten Gästen aus Südamerika haben die Mitarbeiter einer Firma im Sauerland wohl nicht gerechnet.

Drei Spinnen versteckten sich in einem Container. Eine davon ist brandgefährlich.

Sauerland: Spinnen in Lkw-Container entdeckt

Diesen Arbeitstag wird eine Firma in Kierspe (Sauerland) wohl so schnell nicht vergessen. In einem Lkw-Container aus Südamerika entdeckte ein Mitarbeiter drei schwarze Spinnen. Wie der Geschäftsführer Rolf Schönberger berichtet, wurden daraufhin die Behörden alamiert.

Ein Biss einer schwarzen Witwe kann tödlich enden. Foto: imago images

-------------------------

-------------------------

Experte identifiziert „Schwarze Witwe“

Ordnungsamt und Feuerwehr sperrten den Bereich nach eigenen Angaben ab. Eines der Tiere wurde nach seiner Entdeckung am Donnerstag eingefangen. Ein Experte des Kölner Zoos habe es dann als „Schwarze Witwe“ identifiziert, sagte Schönberger.

----------

Das ist die Schwarze Witwe:

Die Schwarze Witwe ist eine der 31 Arten der „Echten Witwen“

Sie gehört zu der Gattung der Webspinnen und ist mit einem besonders starkem Gift ausgestattet

Ihr lateinischer Name lautet Latrodectus

Der Name kommt daher, dass das Weibchen das kleinere Männchen nach dem Geschlechtsverkehr tötet. Sie frisst ihren Partner dann auf und macht sich selbst zur Witwe

In Deutschland kommen keine Populationen der gefährlichen Spinne vor

-----------

Daraufhin sei ein Kammerjäger gerufen worden, der den Container ausgesprüht habe. Die Mitarbeiter der Firma hatten in jedem Fall Glück. Ein Biss der „Schwarzen Witwe“ kann in seltenen Fällen auch für Menschen tödlich sein.

Biss der „Schwarzen Witwe“ kann tödlich enden

Auch wenn die Tiere nicht aggressiv sind, kommt es ganz selten zu Bissunfällen mit Menschen. Für Kinder und kranke oder geschwächte Menschen kann das böse ausgehen.

Der Biss selbst wird meist gar nicht bemerkt, weil er nicht schmerzhaft ist. Dann kann es aber zu juckendem Hautausschlag in der Stelle kommen. Die Gebissenen klagen über Schlafstörungen, Bluthochdruck oder Krämpfe. Normalerweise erholen sich die Menschen aber nach ein paar Tagen wieder.

Spinne hält Kunden bei Aldi in Bochum auf Trab

Eine andere Spinne hielt vor knapp zweieinhalb Jahren ganz Bochum in Atem. Die Spinne kroch aus einem Bananenkarton bei Aldi. Der komplette Discounter musste gesperrt werden, bis das Tier endlich gefunden werden konnte. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Hier mehr zu der Geschichte im Ruhrgebiet lesen >>> (ms/js/dpa)