Sauerland: Seniorin will Wespennest entfernen lassen – was dann passiert, ist einfach nur ärgerlich

Islerohn. Eine Seniorin aus Iserlohn (Sauerland) wollte ein Ärgernis beseitigen – und handelte sich dabei nur ein weiteres ein.

Die 87-Jährige vermietet ein Haus in Iserlohn (Sauerland). Im Rollladenkasten der Mieterin hatten sich jedoch Wespen eingenistet. Deshalb heuerte die Eigentümerin einen Schädlingsbekämpfer an, um die gelb-schwarzen Plagegeister loszuwerden.

Sauerland: Seniorin will Wespennester entfernen – und heuert die Falschen an

Über eine Handynummer kontaktierte sie zwei Männer, um das Wespennest loszuwerden. Telefonisch wurde ein Preis von 250 Euro ausgehandelt. Wie vereinbart trafen die Männer am vergangenen Freitag ein, begaben sich in die Wohnung – und hielten sich dann allerdings lange darin auf, ohne dass die Seniorin genau mitbekam, was sie eigentlich darin taten.

Als die Männer die Wohnung wieder verließen, hielten sie ihr eine saftige Rechnung vor die Nase: Statt der abgesprochenen 250 Euro verlangten sie ganze 700 Euro von der Eigentümerin. 500 Euro hatte sie bar bereitliegen, die restlichen 200 wollte sie per Bankkarte bezahlen. Doch dabei wurde sie erneut hinters Licht geführt: Die beiden Männer buchten keine 200, sondern fast 700 Euro ab.

Nach dem Verlust von rund 1.200 Euro recherchierte die Familie der 87-Jährigen im Internet und stieß auf Warnhinweise vor einer betrügerischen Firma. Deshalb erstattete die Seniorin nun Anzeige wegen Betrugs. Denn die Wespen surren nach wie vor im Rollladenkasten!

Polizei warnt vor betrügerischen Kammerjägern

Solche Schicksale sind leider kein Einzelfall. Die Polizei warnt daher vor unseriösen Handwerkern, die sich unter seriösen Schlüsseldiensten oder Kammerjägern tummeln. Neben dem Internet verstecken sich derartige Betrüger laut Polizei aber auch in Telefonbüchern. Jedoch können Täter, die alle paar Wochen die Handynummern wechseln und damit unerreichbar werden für Beschwerden, dort schlecht Werbung machen.

Betroffene sollten sich zunächst an örtliche Anbieter wenden. Tipps von der Polizei: „Beschreiben Sie am Telefon Ihr Problem möglichst genau. Nur so kann ein seriöses Unternehmen den Aufwand und damit die Kosten abschätzen.“

Zudem solle man sich keinesfalls unter Druck setzen lassen und nur das bezahlen, was vereinbart wurde. „Bestehen Sie auf einer formgerechten Rechnung“, so die Polizei. „Lässt sich der Kammerjäger darauf nicht ein, rufen Sie die Polizei und erstatten Anzeige! Im Schadensfall: Wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale bzw. erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.“ (at)