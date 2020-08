Im Sauerland kreiste am Montag ein Hubschrauber der Bundeswehr in romantischer Mission über die Dächer. (Symbolbild)

Sauerland: Kampfhubschrauber fliegt über Häuserdächer – was ein Soldat dann macht, ist einfach atemberaubend

Im Sauerland sollen am Montag zwei Bundeswehrsoldaten mit einem Kampfhubschrauber ziemlich tief über die Häuser des Ortes Holzen in Arnsberg geflogen sein. Was sie dort vor hatten ist atemberaubend!

Eine Anwohnerin alarmierte sogar die Polizei, weil der Hubschrauber Pferde auf einer Weide erschreckt habe. Kurios: Offenbar war ein Besatzungsmitglied in romantischer Mission unterwegs.

Sauerland: Kampfhubschrauber fliegt über Häuserdächer

Nun ermittelt die Polizei offenbar wegen möglicher Verstöße gegen das Luftverkehrsgesetz.

Der Stadtteil Holzen in Arnsberg. Foto: imago images / Hans Blossey

Dabei hatten die Bundeswehrsoldaten, ein 44-Jähriger aus Arnsberg und der Pilot, offenbar ziemlich romantische Absichten.

Das ist das Sauerland:

Mittelgebirgsregion in Westfalen, zum Teil auch in Hessen

die höchste Erhebungen liegen im Rothaargebirge

Dort entspringen die Ruhr und die Lenne

in der Region leben knapp 880.000 Einwohner

Der tief fliegende Hubschrauber hatte nämlich eine ganz besondere Ladung dabei. In einem Päckchen soll ein Blumenstrauß verpackt gewesen sein.

Sauerland: Überraschung aus der Luft

Auf einer Wiese seien die Soldaten mit dem Bundeswehrhubschrauber auf etwas fünf bis zehn Meter heruntergegangen und hätten das Paket dort abgeworfen, berichtet ein Polizeisprecher.

Empfängerin der besonderen Fracht war offenbar die Verlobte eines der Soldaten. (mia/dpa)