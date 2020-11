Sauerland: Heftiger Unfall! Ehepaar verliert Kontrolle – Auto stürzt Abhang hinunter

Schlimmer Unfall im Sauerland! Ein älteres Ehepaar ist mit seinem Auto einen Abhang abgestürzt. Die Feuerwehr musste die beiden bergen.

Am Freitagmorgen kam das Ehepaar (81 und 82) in Altena im Sauerland beim Rangieren von einer sehr schmalen Straße ab. Etwa 40 Meter stürzten sie in die Tiefe.

Die Feuerwehr musste das Paar im Sauerland bergen. (Symbolbild) Foto: imago images / Die Videomanufaktur

Sauerland: Rettungshubschrauber fliegen Ehepaar ins Krankenhaus

Bei dem Sturz im Sauerland verletzten sich die beiden Senioren lebensgefährlich.

Das ist das Sauerland:

Mittelgebirgsregion in Westfalen mit etwa 885.000 Einwohnern

besteht aus dem früheren katholischen Herzogtum Westfalen und der früheren protestantischen Grafschaft Mark

höchste Erhebungen liegen im Rothaargebirge

viele Waldgebiete und Stauseen

geprägt von mittelständischer Industrie

größte Städte: Iserlohn, Arnsberg, Lüdenscheid, Schmallenberg und Brilon

Sie mussten von der Feuerwehr befreit und mit Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus in Dortmund-Nord geflogen werden. Die Rettung durch die Feuerwehr im Sauerland gestaltete sich schwierig und dauerte etwa eineinhalb Stunden.

Das Auto wurde anschließend geborgen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ldi/dpa)