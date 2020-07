Sauerland: In einer Flüchtlingsunterkunft in Attendorn brach am späten Sonntagabend ein Feuer aus.

Sauerland: Flüchtlingsheim bricht in Flammen aus – mit schlimmen Folgen

Attendorn. In einem Flüchtlingsheim im Sauerland ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei Olpe mitteilte, ging der Notruf aus der Flüchtlingsunterkunft „Donnerwenge“ in Attendorn gegen 22 Uhr ein.

Als die Rettungskräfte eintrafen, standen bereits zahlreiche Container der Notunterkunft im Sauerland lichterloh in Flammen. Vor Ort kam es schnell zu einer Festnahme.

Sauerland: Feuerwehr sieht Brand im Flüchtlingsheim – und ruft sofort Verstärkung

Schon von Weitem erkannten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Attendorn das Ausmaß des Brandes. Als der Einsatzleiter die starke Rauchentwicklung sah, forderte er sofort weitere Hilfe aus dem Sauerland an.

Schon von Weitem war das Ausmaß des Feuers in der Flüchtlingsunterkunft im Sauerland erkennbar. Foto: Feuerwehr Attendorn

„Aufgrund der Intensität war zunächst nur ein Außenangriff möglich“, teilte die Feuerwehr mit. Glücklicherweise stand früh fest, dass sich alle 14 Bewohner der Container bereits ins Freie gerettet haben. Nur einer von ihnen musste mit einer Verletzung behandelt werden.

------------------------------------

• Mehr Nachrichten aus dem Sauerland:

Sauerland: Mann geht mit Hund spazieren – plötzlich wird der Vierbeiner in den Tod gejagt

Paar macht Urlaub im Sauerland – doch das Kennzeichen kommt dort gar nicht gut an

Flughafen Köln/Bonn: Touristen aus dem Sauerland wollen mit ersten Fliegern nach Mallorca – und erleben böse Überraschung

-------------------------------------

Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Brand im Sauerland fest

Insgesamt 38 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Attendorn, Ennest und Ihnetal kämpften bis 3.45 Uhr gegen die Flammen. Danach war der Brand gelöscht.

In der Zwischenzeit hatte die Polizei bereits einen Tatverdächtigen ausgemacht. Dabei handelt es sich um einen Bewohner der Unterkunft. Welches Motiv hinter der mutmaßlichen Brandstiftung steckt, ist bislang unklar. Eine fremdenfeindliche Tat wird nach Angaben der Beamten aus dem Sauerland derzeit ausgeschlossen.

Das passiert jetzt mit den Bewohnern der Unterkunft im Sauerland

Der Brand in der Flüchtlingsunterkunft im Sauerland hatte schlimme Folgen. So sind alle Container des Gebäudekomplexes unbewohnbar. Somit musste sich das Sozialamt noch in der Nacht um die Unterbringung der betroffenen Bewohner kümmern.

+++ Schwarzwald: Mann entwaffnet Polizisten und flieht – er könnte extrem gefährlich sein +++

Sie würden mittlerweile auf andere Unterkünfte verteilt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf eine sechsstellige Summe. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (ak)