Sauerland: Aggressive Kuh dreht durch – zwei Schwerverletzte!

Menden. Irre Szenen in Menden im Sauerland (NRW)!

Ein Bauer (53) wollte seine Kuh auf einen Lastwagen zu verladen. Doch dabei büxte sie aus.

Sauerland: Kuh dreht beim Verladen durch

Der Lastwagenfahrer (43), der die Kuh zum Schlachthaus hätte bringen sollen, wollte dem Bauern dabei helfen, das Tier wieder einzufangen. Es gelang den beiden schließlich, die Kuh auf eine Weide zu treiben.

Die Kuh war beim Verladen auf einen Lkw ausgebüxt.

Doch damit hatte sich die Angelegenheit keineswegs erledigt. Denn die Kuh dachte gar nicht daran, den beiden Männern zu folgen. Stattdessen ging sie zum Angriff über.

Die Kuh attackierte den Bauern und den Lkw-Fahrer und verletzte die beiden schwer, aber nicht lebensgefährlich. Wie ein Polizeisprecher berichtete, werden die Männer mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Polizei muss sich um aggressives Tier kümmern

Die Kuh beruhigte sich nach der Attacke jedoch keineswegs. Deshalb wurde die Polizei zu Rate gezogen, die sich letztendlich nur noch auf eine Weise zu helfen wusste.

In einem „für alle Beteiligten gefahrlosen Moment“ erlegte ein Polizist das aggressive Rind mit einem gezielten Schuss.

Wieso das Rind derartig durchgedreht ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Nicht die einzige Rinderattacke in NRW

Auch im Ruhrgebiet kam es am Freitag zu einem Angriff durch Rinder. In Sprockhövel wurde ein Landwirt am Freitag von zwei Jungbullen attackiert. Der Mann konnte in ein Gebüsch flüchten, die Tiere wollten aber nicht von ihm ablassen, wie die Polizei meldete.

Ein Beamter habe einen Schuss in den Boden abgegeben, nachdem die Rinder von lautem Geschrei nicht zu beeindrucken waren. Der Knall wirkte, die Bullen gaben auf. (at)