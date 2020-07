Amazon plant einen neuen Standort in NRW (Symbolbild).

Amazon in NRW: Entsteht hier etwa ein neues Lager?

Wenden. Amazon ist auf der Suche nach einem neuen Standort in NRW!

Wie Amazon selbst mitteilte, plane der Versandhändler, ein neues Verteilzentrum im Sauerland in NRW zu errichten.

Neuer Standort in NRW

Laut dem Portal „come-on.de“ soll es dafür bereits einen konkreten Standort geben. Die Wahl des Internet-Giganten ist auf die Gemeinde Wenden gefallen, wie Amazon-Pressesprecherin Nadiya Lubnina mitteilt.

„Das Projekt befindet sich in einem frühen Stadium“, sagt sie.

Gespräche zwischen Wenden (NRW) und Amazon

Auch Markus Hohmann, Baudezernent der Gemeinde Wenden, bestätigt das Vorhaben: „Aktuell laufen Gespräche zwischen der Gemeinde und Amazon.“

Die Verteilzentren, die meist eine Größe von 5.000 bis 10.000 Quadratmeter haben, gelten als letzte Etappe vor der Auslieferung. Nachts kommen die Waren aus den Logistikzentren an.

------------------------------

Das ist Amazon:

1994 in den USA von Informatiker Jezz Bezos als Onlinebuchhandlung entwickelt

Inzwischen ist es Marktführer im Online-Handel

2019 erwirtschaftete Amazon einen Umsatz von 280 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 11,6 Milliarden

Amazon bietet nicht mehr nur Waren an, sondern auch verschiedene Dienste wie Prime, Pay, Video oder Music

Gründer Bezos gilt als reichster Mensch der Welt, sein Vermögen wird auf mehr als 100 Milliarden Dollar geschätzt

------------------------------

Kein Lager in NRW

Dann werden sie im Verteilzentrum für die Auslieferung sortiert und die Strecken zu den Kunden berechnet. Mit der entsprechenden Routenplanung werden die Pakete an den lokalen Lieferpartner übergeben.

Ein Lager ist laut „come-on.de“ kein Bestandteil eines Verteilzentrums. Auch der neue Standort in NRW käme also ohne Lager aus.

----------------

----------------

„An all unseren Standorten wollen wir gute Nachbarn sein“, kündigt Amazon-Sprecherin Lubnina an. Das Unternehmen wolle Arbeitsplätze schaffen und sich für gute Zwecke in der Gemeinde engagieren. (lh)