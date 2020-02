Sarah Lombardi macht Party: Plötzlich ist „Der Wendler auch am Start!“

Köln. Wenn in der Domstadt Köln Karneval gefeiert wird, dann darf eine Person nicht fehlen: Sarah Lombardi. Die Kölnerin filmte sich an Weiberfastnacht zunächst mit Söhnchen Alessio auf der Straße. Später ließ sie es dann beim Feiern mit den Erwachsenen krachen. Und ausgerechnet ER war dabei.

Coole Longbob-Perücke, organgefarbener Ganzkörperanzug mit Patronengürtel: So mischte sich Sarah Lombardi unters Volk. Und immer mit dabei: Der Wendler!

Sarah Lombardi feiert ausgiebig Karneval in Köln

Söhnchen Alessio feierte mit mama Sarah Lombardi Karneval. Foto: Instagram/Sarah Lombardi

Bei der Lachenden Kölnarena, eine Karnevalsveranstaltung in der Lanxess Arena in Köln-Deutz, ließ es die Sängerin und Supertalent-Jurorin mit Freunden krachen – und scherzte außerdem mal eben über Schlagerstar Michael Wendler.

Sarah Lombardi feiert mit „Dem Wendler“

Sarah Lombardi feiert mit Freunden Karneval. "Der Wendler" ist auch dabei. Foto: Instagram/Sarah Lombardi

„Wir sind heute in der lachenden Kölnarena. Der Wendler ist auch am Start“, witzelte Sarah in ihrer Instastory über ihren Kumpel und Fotografen Tim Johnson. Der spielte das Wendler-Spiel mit, gab in höchster Michi-Manier von sich: „Schaaaatziiii.“ Mit so viel Spaß konnte die Party für Sarah Lombardi beginnen.

Michael Wendler in Köln für Freundin Laura

Ganz so abwegig ist die Idee nicht, dass Michael Wendler auf dem Karnevalszug aufgestiegen ist. Immerhin hält er sich derzeit tatsächlich in Köln auf, um seiner jungen Freundin Laura Müller bei deren „Let’s Dance“-Premiere am Freitagabend Unterstützung zu bieten.

Michael Wendler und seine junge Freundin Laura Müller. Foto: imago images

Sarah Lombardi zumindest schien sich köstlich zu amüsieren, obwohl eine Person in ihrem Feierkreis fehlte: ihr neuer Freund Fußballer Julian Büchner. Mit ihm soll die 27-Jährige ja aktuell im Liebesglück schwelgen. Mehr zu der Geschichte hier >>>