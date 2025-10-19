„San Hejmo“ macht es offiziell – Schlager-Fans wissen sofort Bescheid

Das „San Hejmo“ hat sich in den vergangenen Jahren zu einem enorm beliebten Festival in NRW entwickelt. 2022 fand es erstmals statt – seither treffen sich einmal im Jahr viele Musikfans und Partymonster auf dem Weezer Flughafengelände.

Mit Blick auf das „San Hejmo“ im kommenden Jahr haben die Veranstalter nun eine spannende Information preisgegeben. Besonders die Schlager-Fans unter den Besuchern dürften sich darüber freuen.

„San Hejmo“ verkündet nächsten Top-Act

Das Festival 2025 ist noch gar nicht allzu lange her, da fiebern alle Beteiligten bereits dem Stattfinden in 2026 entgegen. Am 14. und 15. August werden Top-Acts wieder für Top-Stimmung sorgen!

Einige Künstler sind bereits bekannt gegeben worden. So werden beispielsweise Marteria, Leony oder Motez im Rahmen des „San Hejmo 2026“ auftreten. Auch SDP und Kamrad sind bereits als Acts bekannt.

Wie die Veranstalter nun bekannt gegeben haben, stehen schon die nächsten Künstler fest. Schlager-Fans aufgepasst: Es wird italienisch. Denn Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys werden das Mainstage-Lineup erweitern. Es wird also „Bella Napoli“ oder „Sophia Loren“ auf dem „San Hejmo 2026“ heißen.

Neuer Rekord in 2026?

„Mit Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys erweitert San Hejmo 2026 sein musikalisches Spektrum – und bringt das Dolce-Vita-Gefühl ins ‚Heilige Zuhause‘. Ob Indie-Pop, Hip-Hop, Electronic oder Italo-Schlager, San Hejmo bleibt ein Ort, an dem Musik, Kunst und

Gemeinschaft auf besondere Weise zusammenfinden“, heißt es in der Pressemitteilung des Festival-Veranstalters.

Zum fünften Mal wird das beliebte Festival im kommenden Jahr stattfinden. Und einmal mehr dürfte es mehrere zehntausende Festival-Fans anlocken.