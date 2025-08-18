Kurz „San Hejmo“-Festival geht die Nachricht um – es wird sofort ernst

Besucher-Rekord beim San Hejmo am Flughafen Weeze! Das Festival lockte 2025 lockte am Wochenende (15. bis 16. August) und 75.000 Musik-Fans an.

Lange im Vorfeld war das Camping restlos ausverkauft. 17.000 Festivalgäste genossen schon ab Donnerstag (14. August) die entspannte Atmosphäre der Campsite. Kurz nach Festival-Ende haut der Veranstalter bereits die ersten Acts für 2026 heraus. Der Ticket-Verkauf ist bereits gestartet!

Nina Chuba und Co. lassen San Hejmo beben

Internationale Street-Artists und kreative Workshops sorgten für ein lebendiges Kunstangebot. Auf den Bühnen ließen derweil rund 100 Acts die Herzen ihrer Fans höher schlagen, darunter Sido, Nina Chuba, Finch, Clueso, Natasha Bedingfield und K.I.Z.

Ergänzend bot die neue Comedy Stage mit ihren zehn Shows weitere Unterhaltung und lockte täglich rund 500 Zuschauende an. Auch San-Hejmo-Partner 1LIVE übertrug 25 Stunden Festivalstimmung auf seinem Radiosender live.

San Hejmo: Vorschau auf 2026

Am 14. und 15. August 2026 kehrt San Hejmo zurück. Dabei sind die ersten Acts schon bekannt: Die erste Show von Marteria nach seiner Bühnenpause dürfte dabei zu einem der großen Highlights werden. Festivalgäste dürfen sich zudem auf SDP, Kamrad, Leony, Juli und Montez freuen.

Bereits seit Sonntag (17. August) läuft der Early-Bird-Vorverkauf für San Hejmo 2026. Tickets in dieser Preisstufe sind nur für kurze Zeit erhältlich. Die beiden Festival-Tage plus Camping kosten dabei 185 Euro statt 249 Euro. Ohne Camping zahlst du 145 Euro statt 219 Euro.

