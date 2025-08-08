Toter Säugling in NRW gefunden – Polizei hat schrecklichen Verdacht

Horror-Fund in NRW! Die Polizei in Kleve fand den Körper eines Säuglings tot vor. Nun äußerten die Beamten einen schrecklichen Verdacht.

Am Montag (4. August) wurde die Polizei Kleve darüber informiert, dass eine 37-jährige Frau aus Goch zwei Tage zuvor (2. August) ein Kind geboren haben soll – und zwar ohne fremde Hilfe. Wo der Säugling sich befand, war allerdings nicht klar.

NRW: Polizei findet toten Säugling

Nach Angaben der Mutter habe diese das Kind bereits tot zur Welt gebracht. Allerdings machte die Frau widersprüchliche Angaben zum Verbleib des Säuglings, wie die Beamten berichten.

Schließlich fand die Polizei ihn in unmittelbarer Nähe des Wohnortes der Frau tot auf. Daraufhin wurde eine Mordkommission beim Polizeipräsidium Krefeld eingerichtet. Die Ergebnisse der Obduktion des toten Säuglings brachten erschreckendes ans Licht: Der Säugling soll nach der Geburt noch gelebt haben.

Die Ermittlungen der Polizei laufen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve wurde mittlerweile ein Haftbefehl wegen Totschlags gegen die 37-Jährige erlassen, wie die Polizei Kleve berichtet. Die Frau befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Derzeit dauern die Ermittlungen der Beamten jedoch noch an. „Auf die geltende Unschuldsvermutung wird hingewiesen“, betonen Polizei und Staatsanwaltschaft.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Der Verlust eines Kindes ist für Eltern ein zutiefst traumatisierendes Ereignis. Wer mit der Bewältigung der Trauer überfordert ist, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt. Ebenfalls kostenlos ist das Sorgentelefon Oskar vom Bundesverband Kinderhospiz unter der Nummer 0800 8888 4711.