Ruhrpott: Autofahrerin wartet am helllichten Tag an Ampel – plötzlich wird sie überfallen

Einfach nur unfassbar, was einer 72-jährigen Frau aus Herne (Ruhrpott) passierte: Die Seniorin war mit ihrem Auto unterwegs – und wurde dabei am helllichten Tag einfach ausgeraubt! Der Täter flüchtete mit der Beute.

Horror-Augenblicke für eine Frau aus Herne (Ruhrpott)! Als die Autofahrerin am Westring/Behrenstraße an einer roten Ampel wartete, riss ein Unbekannter plötzlich die Beifahrertür ihres Wagens auf.

Ruhrpott: Designer-Rucksack, Bargeld, Karten und Co. weg!

Er griff nach dem abgelegten weißen Designer-Rucksack der Marke Louis Vuitton und packte diesen. Dabei riss der Tragegurt ab. Der Räuber flüchtete auf dem Fahrrad. Bargeld, Debitkarten, Schlüssel mit einem goldenen Herz-Anhänger, persönliche Dokumente sowie ein Smartphone der Marke Huawei sind jetzt futsch!

Beschreiben konnte die Frau den Kriminellen wie folgt: Unter 1,70 Meter groß, sehr schlankes europäisches Äußeres, um die zwanzig Jahre alt mit kurzen, blonden Haaren. Der noch nicht ermittelte Räuber hat blaue Augen und könnte wohlmöglich auch einen Zopf getragen haben. Er war mit einer dunklen Jeanshose und einem dunkelblauen Strickpullover bekleidet. Sein Fahrrad war alt.

Ruhrpott: Polizei auf der Suche nach Zeugen

Du hast etwas gesehen oder kannst Hinweise zum Täter geben? Dann melde dich bitte beim Herner Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache).

Ebenfalls ein schockierender Vorfall aus dem Ruhrgebiet: Wie die Polizei am Donnerstag (1. Juni) mitteilte, fanden Beamte bereits am Dienstag (30. Mai) den Leichnam einer Frau in einer Wohnung in Essen. Nach ersten Ermittlungen soll die 86-Jährige gewaltsam zu Tode gekommen sein. Weitere Details erfährst du in diesem Artikel.