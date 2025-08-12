Ruhrpott-Influencer enthüllt Geheimspots – diese Orte sollte man im Pott kennen

Über 185.000 Follower, weit mehr als 250 Beiträge und jede Menge Spaß und Ruhrpott-Slang. Daniel Aßmann ist – zumindest was NRW angeht – bei vielen bekannt. Mit viel Humor und Gaudi versucht er den Pott an den Mann oder die Frau zu bringen – oder einfach gesagt: Er zeigt, wie viel der Pott zu bieten hat.

Kein Wunder, immerhin ist er eine waschechte Pott-Schnauze. Nun verrät er gegenüber DER WESTEN, an welchem Ort er noch immer „Gänsehaut“ bekomme!

Daniel Aßmann liebt den Pott – aus gutem Grund

Daniel ist selbst ein echtes Kind des Potts. Aufgewachsen in Hattingen, fühlt er sich dort bis heute am wohlsten – auch wenn er mal versucht hat, in einer größeren Stadt Fuß zu fassen. „Hat nicht so gepasst“, sagt er. Und wer den Pott kennt, versteht das sofort. „Hier gibt’s keine Ellenbogen-Kultur“, erzählt er DER WESTEN und wird ernst. Für ihn ist der Ruhrpott nämlich mehr als ein Wohnort – es ist ein Lebensgefühl. Direkt, herzlich, manchmal ein bisschen ruppig, aber immer ehrlich.

++ Das erste Mal auf Crange – damit hab ich nicht gerechnet: „Ach du heilige Schei***!“ ++

Und natürlich hat er Tipps für alle, die neu im Pott sind oder mehr entdecken wollen: „Wenn du am Baldeneysee unterwegs bist, vergisst du manchmal, dass du noch im Ruhrgebiet bist.“ Aber nicht nur das Grüne begeistert ihn – vor allem die alten Industriebauten haben es ihm angetan. „Stahl pur“, betont er und lacht. Besonders der Landschaftspark Duisburg gehört für ihn zu den Highlights.

„Ohne Einwanderung gäb’s den Pott nicht“

Ein Ort lässt ihn aber immer wieder staunen: der Tetraeder in Bottrop.

„Wenn du da oben stehst und über den Pott schaust – dieser Mix aus Grünflächen, Schornsteinen und allem, was dazugehört – da krieg’ ich jedes Mal Gänsehaut. Und wenn man dann noch daran denkt, wie viele Kulturen, Religionen und Lebensgeschichten hier aufeinandertreffen – das ist schon was Besonderes.“

Dass nicht alles immer rund läuft, weiß er auch. „Es gibt Ecken, da klappt’s nicht so gut – Gelsenkirchen zum Beispiel. Wir haben hier seit Jahrzehnten viel Zuwanderung. Das bringt auch Herausforderungen mit sich.“ Aber für Daniel überwiegt das Positive: „Ohne Einwanderung gäb’s den Pott so, wie er heute ist, gar nicht. Allein schon, was Kultur und Essen angeht.“

Mehr News aus dem Ruhrgebiet:

Und obwohl es hier kulinarisch einiges zu entdecken gibt, bleibt er bei einem Klassiker: Currywurst. Kein Schickimicki, kein Schnickschnack – einfach ehrlich. Eben typisch Pott.