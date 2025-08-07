Ruhrgebiets-Traditionsfirma insolvent – Mitarbeiter zittern

Der Haushaltsmittelhersteller Reinex aus dem Ruhrgebiet steht vor einer existenziellen Herausforderung: Eine anhaltende Unternehmenskrise führte zu einem raschen Geschäftsführerwechsel.

Seit April 2025 leitet Ulrich Wantia den traditionsreichen Haushaltsmittelhersteller aus dem Ruhrgebiet. Die Eigentümerfamilie Reimann kämpft energisch um die Rettung ihres Lebenswerks und die Sicherung der Arbeitsplätze der rund 90 Beschäftigten.

Ruhrgebiet: Traditionsunternehmen insolvent

Der Haushaltsmittelhersteller Reinex aus dem Ruhrgebiet steckt in einer schweren Krise. Geschäftsführer Ulrich Wantia übernahm im April 2025 die Leitung, musste jedoch bereits drei Monate später Insolvenz anmelden. Die Eigentümerfamilie Reimann will das Unternehmen und die Arbeitsplätze retten und investierte dafür große Summen in den Betrieb.

Reinex, seit über 60 Jahren in Castrop-Rauxel ansässig, beschäftigt rund 90 Mitarbeiter. Der vorläufige Insolvenzverwalter Christoph Schulte-Kaubrügger prüft nun Sanierungsoptionen. Eine Eigenverwaltung ist nicht geplant, weshalb Schulte-Kaubrügger die Kontrolle übernimmt. Der Betrieb läuft während der vorläufigen Insolvenzverwaltung weiter. Die Gehälter der Mitarbeiter zahlt bis dahin die Agentur für Arbeit.

Die Hoffnung scheint noch nicht aufgegeben zu sein

Finanzielle Schwierigkeiten begleiteten Reinex schon länger. Im Jahr 2023 war das Eigenkapital mit minus 32.000 Euro negativ. Faktoring-Verträge sicherten damals notwendige Liquidität, wie „Ruhrnachrichten“ berichtet. Die Hauptgläubiger der Reinex GmbH sind die Gesellschafterinnen, bei denen Schulden von über 3,4 Millionen Euro angehäuft wurden. Im letzten Geschäftsbericht wurde keine Zahlungsunfähigkeit erwähnt

Lena Bardeck-Reimann, Tochter der Eigentümerfamilie, scheint trotz Krise an einer Rettung des Unternehmens festzuhalten. Prozesse und Kosten werden nun geprüft, um die Sanierung voranzutreiben. Auch Investoren könnten in das traditionsreiche Unternehmen im Ruhrgebiet investieren. Ein Werksverkauf bietet Bürgern in der Region Haushaltsmittel direkt am Standort Castrop-Rauxel an.

