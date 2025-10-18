Maria aus dem Ruhrgebiet will an die Nordsee – sie sieht das Meer zum letzten Mal

Es sind Geschichten, die unter die Haut gehen, die betroffen machen und einen an die wichtigen Dinge im Leben erinnern. Der „Wünschewagen“ erfüllt todkranken Menschen ihren letzten großen Wunsch. So wie Maria aus dem Ruhrgebiet.

Ihr großer Traum war es, noch einmal an das Meer zu fahren, den Sand und die frische Luft am Strand zu genießen. Vom Ruhrgebiet ging es also in Richtung Nordsee – es war ein ganz besonderer Tag.

Maria aus dem Ruhrgebiet bekommt letzten Wunsch erfüllt

Der „Wünschewagen“ selbst teilte die bewegende Geschichte in den sozialen Medien. Schon am 9. August ging es für Maria zu einem ganz besonderen Ausflug. Mit dem ASB-Wagen ging es in Richtung Nordsee. Zielort war Norddeich. Knapp drei Stunden fuhren alle Beteiligten nach Niedersachsen.

Früh am Morgen ging es los, um die knapp 300 Kilometer hinter sich zu bringen. Vor Ort erwartete Marie strahlender Sonnenschein – die Nordsee hatte sich für sie noch einmal mächtig rausgeputzt. Wie es auf Facebook heißt, gab es dazu noch ein leckeres Fischbrötchen. So, wie es sich am Meer eben gehört.

Besonderer Geburtstag am Meer

Für Maria und ihren Ehemann Mario war der Ausflug an die Nordsee höchst emotional. Denn Mario feierte an diesem Tag dazu noch seinen Geburtstag. Aus vielerlei Hinsicht war der 9. August für die beiden also ein besonderer Tag. Nach schönen Stunden in Norddeich ging es dann zurück ins Ruhrgebiet. Der ASB-Wagen brachte sie zurück in den Pott.

Wie der „Wünschewagen“ auf Facebook verriet, erzählte Maria auf der Rückfahrt ins Ruhrgebiet noch von ihrem Highlight des Tages. „Die Füße im Wasser und den Sand zwischen den Zehen zu spüren“, so Maria. Für sie war es also ein rundum gelungener Tag – so wie es sich alle zuvor erhofft und erwünscht hatten.