Mann will im Ruhrgebiet heiraten – es wird eine emotionale letzte Feier

Eine Hochzeit ist für jeden etwas ganz Besonderes – manch einer sagt, es wäre der schönste Tag im Leben. Ein großes Versprechen, zwei Ringe und die ganz große Liebe sollen erst der Anfang vom gemeinsamen Weg zweier Liebenden sein.

Doch ein Mann aus dem Ruhrgebiet wusste bereits am Tag seiner Hochzeit, dass sein gemeinsames Leben mit seiner Braut wohl leider nicht von langer Dauer sein würde, denn er ist todkrank. Doch seine Krankheit sollte für ein paar Stunden in den Hintergrund rücken und dafür sorgte nicht zuletzt das Team vom Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) aus dem Ruhrgebiet.

Mann hat großen Wunsch für seine Hochzeit

Bei seiner Hochzeit möchte man seine Liebsten bestehend aus Familie und Freunden um sich haben. Für einen Mann aus dem Ruhrgebiet gehörten da jedoch auch die drei ehrenamtlichen ASB-Wunscherfüller Günter, Peter und Ralf dazu. Gerne nahmen die drei Männer die Einladung an und begleiteten ihn zu diesem schönen Anlass, wie das Team auf Facebook berichtet.

Auf dem Bild ist das Dreiergespann vom Wünschewagen-Team aus dem Ruhrgebiet sowie ein glücklicher Bräutigam im schicken Anzug zu sehen. Natürlich war der Bräutigam sichtlich aufgeregt und konnte es kaum erwarten, seine Braut zu ehelichen. Die emotionalen Schnappschüsse von der Trauung und der Feier hebt sich das Paar aber lieber für das Familienalbum auf.

Doch es muss eine tolle Zeremonie gewesen sein. „Am Standesamt traf er seine Braut, Familie und viele Freunde. Ein Moment voller Liebe, Freude und Emotionen“, beschreibt das Wünschewagen-Team allein die Ankunft. Doch damit sollte der Tag natürlich noch nicht enden. Anschließend ging es für die Hochzeitsgesellschaft „noch ins Vereinsheim des Schrebergartens, wo der Tag mit einer herzlichen Feier ausklang“. Für alle Beteiligten war es eine rundum gelungene Feier mit unvergesslichen Momenten für die Ewigkeit.