Ruhrgebiet: Anwohner wütend! HIER musst du plötzlich hunderte Euro Strafe zahlen

Stell dir vor, du willst morgens mit dem Auto zur Arbeit fahren und dann ist es plötzlich weg! Jetzt ist die Frage: Hast du nur vergessen, wo du abends geparkt hast? Ist das Auto gestohlen worden? Was ist passiert? Diese Gedanken dürften zurzeit einigen Anwohnern aus dem Ruhrgebiet durch den Kopf gehen.

In der Damaschkestraße im Wittener Stadtteil Heven sind gleich mehrere Autos über Nacht verschwunden. Aber das ist noch längst nicht alles…

Ruhrgebiet: Plötzlich ist das Auto verschwunden

Anwohnerin Charline Siegling machte ihrem Ärger bei Facebook Luft. Denn der Golf ihres Freundes stand am Montag (12. Juni) nicht mehr dort, wo er stehen sollte, wie „WAZ“ berichtet. Siegling vermutet sogar eine Betrugsmasche dahinter. Doch es stellte sich heraus, dass die verschwundenen Autos aus dem Ruhrgebiet abgeschleppt wurden.

Das Wohnungsunternehmen Vonovia, Vermieter der Häuser in der Damaschkestraße in Witten, hat anscheinend die Firma „Parkräume KG“ angeheuert, um falsch geparkte Autos regelmäßig abschleppen zu lassen. „Es ist in dem Quartier zu oft vorgekommen, dass Ausfahrten zugestellt und somit die Sicherheit von Gebäuden nicht mehr gewährleistet wurde“, sagt Konzernsprecher Matthias Wulff. Auch Rettungswege seien oftmals durch parkende Autos blockiert worden. Anscheinend gab es dazu ein Schreiben an die Mieter.

Der Hammer kommt noch

Im Brief hieß es zudem, dass die Fahrzeugeigentümer für die Abschleppkosten selbst aufkommen müssen. Und die haben es in sich! Satte 500 Euro sollen die Besitzer der abgeschleppten Autos aus dem Ruhrgebiet zahlen. Einige wittern bereits wieder Betrug hinter dieser Story. Denn die bundesweit tätige „Parkräume KG“ aus Berlin sorgte vor allem aufgrund der hohen Kosten bereits für einige Diskussionen.

Die Firma stand sogar schon vor Gericht. Doch nachgewiesen werden konnte ihr bisher nichts. Auch der Polizei ist in diesem Zusammenhang keine Betrugsmasche bekannt. Dann sollte man wohl wirklich aufpassen, wo man in dieser Gegend des Ruhrgebiets sein Auto abstellt. An welchen ungewöhnlichen Ort die abgeschleppten Autos gebracht werden und noch mehr zu diesem Aufreger-Thema findest du bei der „WAZ“.