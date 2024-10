Weihnachtsmarkt in NRW mit Hiobsbotschaft für Besucher – bittere Absage!

Während die einen bereits den Koffer für den Urlaub in den Herbstferien packen, um der Kälte in Deutschland nochmal zu entfliehen, können andere den Winter kaum abwarten. Denn der ist natürlich die Jahreszeit für einen Besuch auf einem Weihnachtsmarkt in NRW.

Endlich wieder warmen Glühwein schlürfen, Mandeln naschen und kandierte Äpfel verschlingen. Die Vorbereitungen laufen bereits, und noch bevor der erste Weihnachtsmarkt in NRW öffnet, muss ein Veranstalter bereits eine bittere Absage bestätigen.

Weihnachtsmarkt in NRW bestätigt bittere Absage

Der Cranger Weihnachtszauber in Herne gehört zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten im Ruhrgebiet. Am 21. November 2024 werden die ersten Besucher erwartet, doch bereits jetzt ist klar, dass sie in diesem Jahr auf einen Stand verzichten müssen.

Wie Oskar Steinmeister, Chef vom Herner Betrieb Steinmeister, und die Weihnachtszauber-Veranstalter gegenüber der „WAZ“ bestätigten, wird es keinen Glühwein-Stand geben. Personalmangel nannte Steinmeister als Grund für die Absage. Auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt wird es von ihm aber einen Stand geben.

Wie die „WAZ“ berichtet, hatte es in der Vergangenheit von Steinmeister auf dem Cranger Weihnachtszauber sogar ein großes Festzelt gegeben. Die Ruhrpott-Hütten waren 2022 auf diesem Weihnachtsmarkt in NRW ein beliebter Treffpunkt für einige Besucher. Auch der Weihnachtszauber-Chef Sebastian Küchenmeister bedaure die Absage, habe dem Schausteller jedoch schon ein Versprechen abringen können: Er wird wiederkommen! Nur eben nicht in diesem Jahr. Ob ein Ersatz geplant ist, kannst du bei der „WAZ“ nachlesen.