Frau im Ruhrgebiet lebt mit toten Tieren in Messi-Wohnung – jetzt wird das ganze Ausmaß klar

Horror-Fund im Ruhrgebiet! In einer völlig vermüllten Messi-Wohnung in Herne sind mehrere tote Tiere entdeckt worden. Nun deckten die Einsatzkräfte die erschreckende Wahrheit auf und entdeckten das gesamte Ausmaß.

Zwei tote Hunde und drei tote Katzen, außerdem Vogelfedern und jede Menge Müll – als die Beamten am 28. August die Mietwohnung in Herne betraten, konnten sie kaum glauben, was sie dort fanden. Ein Besucher des Mietshauses hatte diese aufgrund des bestialischen Gestanks sowie den unzähligen Insekten, die aus dem Fenster zu der Wohnung an der Horsthauser Straße in Herne-Horsthausen (Ruhrgebiet) kletterten, alarmiert. Polizeisprecher Marco Bischoff berichtete der „WAZ“ von dem Einsatz.

Tier-Drama in Messi-Wohnung im Ruhrgebiet

Als die Einsatzkräfte die Wohnung betraten, wurden sie mit einem bestialischen Gestank begrüßt. Kräfte der Polizei sowie Feuerwehrleute sperrten das Mietshaus mit Flatterband ab und letztere betraten – mit Schutzanzügen – die Messi-Wohnung. Dort fanden sie mehrere Tier-Kadaver, die teilweise schon stark verwest gewesen seien. Gegenüber der „WAZ“ erzählte der Polizeisprecher, dass der Anblick der vermüllten Wohnung und der toten Tiere nur schwer bis gar nicht zu ertragen gewesen sei.

Während des Einsatzes schalteten die Verantwortlichen die Stadt Herne ein. Auch Schädlingsbekämpfer rückten an, um die Wohnung von Fliegen, Maden und Flöhen zu befreien. Letztendlich mussten die Verantwortlichen die Messi-Wohnung für unbewohnbar erklären und versiegeln.

28 Tiere mussten befreit werden

Wer denkt, dass die Zustände in der Wohnung das ganze Ausmaß waren, hat sich getäuscht. Die Frau, die in ihren 30ern ist, war offenbar in einer Gartenlaube in Bochum, nahe der Herner Stadtgrenze, untergekommen und hielt dort weitere Tiere. Nach Angaben eines Stadtsprechers lebten dort vier Hunde, zwei Katzen, 14 Hühner, sechs Enten, ein Sittich sowie ein Kaninchen. Glücklicherweise konnten die 28 Tiere sichergestellt werden.

Im Zuge der Ermittlungen wurde bereits Anzeige gegen die Frau wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gestellt. Nun müssen die Ermittler herausfinden, wodurch die Tiere genau gestorben sind. Mehr Informationen zu den Hintergründen sowie dem weiteren Verlauf der Ermittlungen erfährst du in diesem Artikel der „WAZ“.